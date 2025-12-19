Kronologi Ade Tya dan Ari Lasso Saling Tukar Kabar, Pernah Ditelepon Dini Hari

ERA.id - Ade Tya membeberkan durasi dan bentuk komunikasi yang sempat terjalin antara dirinya dan Ari Lasso sebelum polemik ini mencuat ke publik. Ia menegaskan komunikasi tersebut berlangsung dalam waktu singkat dan tidak pernah berujung pada pertemuan langsung.

Menurut Ade Tya, komunikasi intens terjadi sejak 5 Desember hingga 8 Desember. Selama periode tersebut, percakapan berlangsung cukup sering melalui pesan singkat.

"Dari tanggal 5 sampai kejadian itu kan ada di tanggal 8. Itu intens," ujar Ade Tya di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (19/12/2025).

Ia juga mengungkap adanya panggilan telepon yang masuk pada dini hari setelah periode tersebut. Panggilan tersebut, kata Ade Tya, berasal dari nomor Ari Lasso dan terjadi sekitar pukul 02.00 WIB. Namun, ia mengaku tidak mengetahui maksud dari panggilan tersebut.

"Setelah itu masih ada telepon masuk jam 02.00 pagi. Saya enggak tahu maksudnya apa," katanya.

Keesokan harinya, Ade Tya mengaku sempat menanyakan perihal panggilan tersebut melalui pesan singkat. Namun, ia menerima jawaban bahwa panggilan itu terjadi karena tidak sengaja.

"Besoknya saya chat, saya tanya ada apa, dibilangnya kepencet," jelasnya.

Ade juga menegaskan bahwa selama komunikasi berlangsung, dirinya tidak pernah bertemu langsung dengan Ari Lasso. Menurutnya, seluruh interaksi hanya terjadi melalui aplikasi pesan dan telepon.

"Belum, belum ada pertemuan," ucapnya.

Meski demikian, Ade Tya mengakui sempat ada ajakan untuk bertemu. Namun, ajakan tersebut tidak pernah terealisasi hingga komunikasi berakhir.

"Kalau ajakan pertemuan ada beberapa kali, tapi belum sampai ketemu," katanya.

Ia pun menegaskan bahwa ajakan tersebut berasal dari pihak Ari Lasso, bukan dari dirinya.

"Iya, yang ngajak AL," tutup Ade Tya.