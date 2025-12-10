Revalina S. Temat Comeback Layar Lebar Lewat Tuhan, Benarkah Kau Mendengarku?

ERA.id - Revalina S. Temat akhirnya kembali ke layar lebar setelah vakum dari industri huburan. Reva kembali lewat film layar lebar berjudul Tuhan, Benarkah Kau Mendengarku?

Dalam proyek ini, Reva memerankan karakter bernama Sarah, sosok yang ia sebut kuat, kompleks, dan penuh tantangan. Reva mengaku keputusan menerima proyek ini murni karena tertarik dengan peran tersebut, bukan urusan honor atau perbandingan dengan sinetron.

"Aku ngambil film ini benar-benar karena karakter Sarah. Kuat banget, dan aku penasaran gimana caranya seorang perempuan bisa sekuat dan selemah itu dalam satu waktu," ujar Revalina saat ditemui di Press Conference Official Poster & Official Trailer Film di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (10/12/2025).

Menurutnya, proses mendalami karakter ini memberinya pengalaman baru yang sangat berarti. Ia menyebut banyak belajar soal perjalanan hidup Sarah yang naik turun, penuh momen sedih sekaligus lucu.

"Ini sangat menginspirasi aku juga untuk menghadapi kehidupan yang kadang di atas, kadang di bawah," katanya.

Selain soal karakter, Ibu dari dua anak itu juga menjelaskan alasan jarang muncul di sinetron belakangan ini. Ia mengaku sulit membagi waktu jika mengambil proyek stripping yang syuting setiap hari. Sebagai ibu, ia ingin tetap dekat dengan anak-anaknya.

"Aku punya anak-anak di rumah dan enggak bisa pisah lama. Pernah syuting sinetron dua tahun lalu, tapi efeknya kurang baik ke mereka. Waktu sama aku jadi berkurang banget," ungkapnya.

Karena itu, Reva merasa syuting film lebih cocok dengan kehidupannya sekarang. Sistem kerja per proyek membuat jadwalnya jauh lebih fleksibel.

"Film kan per project, sebulan kelar. Itu lebih enak buat aku," jelasnya.

Ia bahkan sering membawa anak-anak ke lokasi syuting ketika jadwal memungkinkan.

"Kalau mereka libur aku bawa. Kalau waktunya sebentar-sebentar, biasanya ikut juga," tuturnya sambil tersenyum.

Dengan pertimbangan matang, Revalina berharap keputusannya kembali ke layar lebar dapat memberikan karya yang relevan sekaligus tetap seimbang dengan kehidupannya sebagai seorang ibu.

Film Tuhan, Benarkah Kau Mendengarku? juga dibintangi oleh Gunawan Sudrajat, Megan Domani, Annisa Kaila dan Dhawiya Zaida yang akan segera tayang mulai 26 Januari 2026 di bioskop seluruh Indonesia.