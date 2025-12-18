Prilly Latuconsina Belajar Jadi Ibu Muda di Film Patah Hati yang Kupilih

ERA.id - Prilly Latuconsina berbagi pengalaman baru saat memerankan sosok ibu muda dalam film terbarunya, Patah Hati yang Kupilih. Berbeda dari peran-peran sebelumnya, Prilly harus mendalami kehidupan seorang ibu muda, sebuah pengalaman yang sama sekali belum pernah ia alami dalam kehidupan nyata.

Bagi Prilly, ketidaktahuannya tentang dunia parenting justru menjadi titik temu antara dirinya dengan karakter Alya. Ia merasa ada kemiripan emosi karena ia dan Alya sama-sama tidak tahu bagaimana cara menjadi sosok ibu yang ideal di usia muda.

"Sebenarnya enggak relate pastinya kan jadi Ibu ya. Belum pernah tahu gimana ngerawat anak kecil gitu, jadi Ibu dan segala macam. Cuma yang ada persamaan antara aku dan karakter Alya adalah kita sama-sama enggak tahu caranya jadi Ibu gitu," ujar Prilly Latuconsina saat ditemui di Press Conference di XXI Plaza Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (18/12/2025).

Demi menghidupkan karakter tersebut, aktris berusia 29 tahun ini bahkan harus melakukan survei mendalam mengenai gaya komunikasi ibu muda.

Ia mempelajari bagaimana seorang ibu yang memiliki anak di usia dini memperlakukan anaknya, apakah cenderung menjadi sosok teman atau tetap sebagai orang tua yang tegas.

"Gimana mereka nge-treat anaknya, apakah nge-treat-nya jadi kayak teman? Atau malah karena dia ngerasa muda jadi kayak kakak dan adik? Kayak gitu-gitu sih yang lebih aku survei," tuturnya.

Melalui peran ini, Prilly berharap penonton dapat melihat kenyataan hidup yang dekat dengan keseharian mereka. Ia ingin film ini menjadi wadah diskusi sekaligus "diary" bagi ribuan orang yang pernah curhat mengenai kisah cinta dan dilema hidup di media sosial.

"Kita merasa ternyata cerita ini tuh dekat banget ya sama orang-orang. Jadi semoga ini bisa menjadi teman baik buat penonton nanti pas nonton," pungkasnya.

Patah Hati Yang Kupilih dapat disaksikan di bioskop mulai tanggal 24 Desember 2025.