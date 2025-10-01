Adu Peran dengan Enzy Storia, Jourdy Pranata Ngaku Sempat Minder dan Takut, Kenapa?

ERA.id - Jourdy Pranata mengaku sempat takut saat menerima tawaran film Yakin Nikah. Ketakutan itu lantaran ia harus beradu acting dengan Enzy Storia hingga Tora Sudiro.

Dalam film Yakin Nikah, Jourdy Pranata berperan sebagai Geri, mantan kekasih Niken (Enzy Storia) saat masih duduk di bangku sekolah. Geri kemudian hadir kembali di kehidupan Niken dengan versi lebih dewasa.

Beradu akting dengan Enzy Storia yang memiliki energi berbeda dengan dirinya, Jourdy mengaku sempat takut saat ditawari film Yakin Nikah.

"Itu tuh ada deg-degannya, ada juga rasa takutnya. Rasa takutnya tuh kayak Enzy kan yang kita lihat energinya selalu meledak-ledak gitu, selalu loud, cheerful, apa jenaka gitu, begitu juga Om Tora," kata Jourdy saat berkunjung ke kantor ERA beberapa waktu lalu.

Jourdy lantas menjelaskan bahwa proyek film ini menjadi pertama kalinya ia bekerjasama dengan Enzy Storia, Maxime Bouttier hingga Tora Sudiro.

Namun pria 31 tahun itu merasa lega lantaran jajaran pemain bisa merangkulnya untuk bisa dekat satu sama lain, terutama Enzy Storia. Keterbukaan itu pun diakui oleh Jourdy sangat membantunya untuk membangun chemistry.

"Ketika sudah bertemu di hari pertama, ngobrol dan kita berproses sama-sama, ternyata orang-orang ini tuh orang-orang yang sangat suportif, yang sangat open untuk cerita apa pun, terutama Enzy," ungkapnya.

Film Yakin Nikah dijadwalkan tayang serempak di bioskop mulai 9 Oktober 2025.