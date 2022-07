Saling Kirim Tanda Cinta, Gisel Pasrah Diisukan Rujuk dengan Gading Marten: Iya Enggak Apa-apa Kalau Mau Didoain

ERA.id - Gading Marten dan Gisella Anastasia kerap digosipkan diam-diam sudah rujuk. Kebersamaan Gading dan Gisel banyak terabadikan diberbagai momen. Putra dari Roy Marten ini juga kerap mengunjungi rumah Gisel untuk bertemu dengan putri sematawayangnya.



Belum lama ini, Gisel juga memberikan kode menuai spekulasi bahwa keduanya bakal rujuk lagi. Hal ini terungkap saat Gading Marten membagikan kolase foto bersama Gempi dan mengucapkan selamat hari anak nasional.

"You are my everything. Selamat hari anak nasional," tulis Gading Marten, dikutip dari Instagram @gadiiing.

Unggahan itu mendapatkan respon dari Gisel. Artis yang pernah tersandung kasus video syur 19 detik ini langsung mengirimkan emoji tanda hati atau cinta warna merah. Komentar itu juga dibalas oleh Gading dengan tanda hati merah.



"Iya enggak apa-apa kalau orang-orang mau doain mah, yang penting kita saat ini sebagai partner kerja, orangtuanya Gempi. Enggak sulit (melepas ego), masih baik kan sejak awal," ujar Gisel, dikutip dari kanal YouTube Intens Investigasi.



Lebih lanjut, pelantun lagu "Pencuri Hati" ini juga tak mentargetkan diusia berapa untuk menikah lagi. Ia kini fokus mengurus Gempi dan kerja didunia entertain. Pernah gagal berumah tangga, Gisel kini lebih pilih-pilih mencari pasangan hidup.



"Enggak tahu, enggak ditargetin. Paling dijalanin aja. Semakin hari hubungan makin mengerucut. Bukan enggak ada, tapi makin hari makin jelas mau ngapain. Tapi, enggak bisa asal berpartner tapi mana nih yang bisa jadi partner, enggak bisa asal comot," paparnya.

