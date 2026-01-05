Reza Arap Murka Dimintai Foto Penggemar Saat Kena Musibah: Sakit Lu Mba!

ERA.id - Reza Oktovian atau Reza Arap murka kepada penggemar yang tetap meminta foto bersama saat dirinya terkena musibah. Arap bahkan dituding sombong saat menolak ajakan foto tersebut.

Kemarahan personel Weird Genius ini disampaikan lewat cuitan di X atau Twitter miliknya @yourbae pada Senin (5/1/2026). Pada cuitan itu, Arap menceritakan momen mencekam sekaligus situasi yang membuatnya marah saat resort tempatnya menginap di Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT) kebakaran.

Arap dan tim yang kala itu sedang dievakuasi karena api melahap dengan cepat tempatnya menginap dimintai foto oleh seorang penggemar perempuan. Penggemar itu dinilai tidak tahu situasi dan menuding Arap sombong karena menolak untuk diajak foto bersama.

"Tapi ngada yang lebih ngent*t dari gua sama semua orang lagi evakuasi geret2 koper di lorong terus ada salah satu tamu yang lagi evakuasi juga- minta foto, gua tolak dengan ngomong "lagi begini, kak." dia bales "yaelah sombong banget." otak lu sakit mba. Top," tulis Arap.

Reza Arap sebelumnya membagikan cuplikan video kebakaran tempatnya menginap di X. Dalam unggahan tersebut terlihat api yang berasal dari salah satu area resort disertai dengan suara suara ledakan dari dalam, Arap bersama rekan-rekannya terlihat berlari keluar.

Dalam unggahan video tersebut, terlihat api membesar dari salah satu area resort tempat Arap menginap. Suasana panik sangat terasa dalam rekaman tersebut, disertai suara ledakan yang terdengar dari dalam bangunan. Arap bersama rekan-rekannya terlihat berlarian keluar untuk menyelamatkan diri.

“Ledakan, ledakan, ledakan, astaghfirullah,” ucap Arap dalam video, Senin (05/01/2026).

Namun, konten kreator itu memastikan bahwa dirinya berada dalam kondisi aman. Ia juga menegaskan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut.

“The resort that I’m staying in Sumba is on fire, everything’s good tho,” tulis Arap, Senin (05/01/2026).

Hingga kini, belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran yang melanda resort tersebut. Pihak terkait juga belum memberikan keterangan resmi mengenai penyebab kronologi kejadian ataupun kerugian yang ditimbulkan.

Peristiwa ini cukup menarik perhatian warganet. Banyak yang menyampaikan rasa khawatir sekaligus lega setelah mengetahui kabar Arap dan orang-orang yang terdapat di okasi dengan keadaan selamat.

Beberapa warganet yang memberikan komentar di unggahan tersebut:

“Staysafe mas,” tulis @Zanaz***

“Staysafe yebb,” tulis @justmem***

“Untung kalian gpp mas. Ada2 aja dah. -__-,” tulis bolabolan***

“Semoga semuanya ama naman ya bang reza arap,” tulis @cowbal***

“Waduh mas, serius aman kan mas?” tulis @shoogarrp***