Akui Siap Tanggung Jawab Usai Hamili Icel, Anrez Adelio: Ini Aib

ERA.id - Anrez Putra Adelio buka suara terkait dugaan menghamili seorang perempuan bernama Friceilda Prillea alias Icel. Anrez menekankan ia sudah bertanggung jawab sebelum kabar ini viral.

Bintang film Surat Untukmu ini mengatakan bahwa ia sudah sempat menemui Icel dan keluarganya untuk bertanggung jawab. Namun ia justru terkejut saat Icel memilih untuk mengungkap masalah yang terjadi ke publik.

"Sebenarnya sudah ada (kesepakatan). Sebenarnya sudah ada, makanya yang membuat aku bingung, yang membuat aku kaget aku dibilang tidak ada itikad baik, tidak ada pertanggungjawaban padahal aku sudah bertemu sama keluarga," ujar Anrez saat ditemui di kawasan Senayan, Senin (5/1/2026).

Anrez juga menekankan bahwa ia tidak lari dari tanggung jawab tersebut usai menghamili Icel. Ia juga mengklaim dirinya memiliki sejumlah bukti yang menyatakan tidak pernah kabur dari tanggung jawab.

"Intinya ada bukti, intinya ada," tegasnya.

Selain itu, Anrez menyayangkan kabar ini menyebar dan menjadi konsumsi publik yang seharusnya tidak perlu terjadi. Terlebih isu ini menjadi aib bagi Anrez maupun Icel.

"Buat aku pribadi memalukan, dalam artian apa? Ini aib loh. Masa bukannya kita selesain secara dewasa dan kekeluargaan malah kita harus gembor-gembor," katanya.

Lebih lanjut, aktor 28 tahun ini mengakui perbuatannya salah dan tidak patut untuk dicontoh. Ia pun berharap kejadian ini tidak lebih melebar ke arah yang tidak baik.

"Aku tahu perbuatanku salah ya, aku tidak pernah membenarkan apa yang sudah terjadi ini. Ini tidak bisa dibenarkan. Aku berharap tidak dicontoh, makanya aku enggak mau sebenarnya sampai harus jadi ramai, jadi drama karena aku sudah ada itikad baik," pungkasnya.

Sebelumnya Friceilda Prillea bersama kuasa hukumnya, Santo Nababan, melaporkan Anrez Adelio ke Polda Metro Jaya pada 29 Desember 2025. Laporan itu teregister dengan nomor LP/B/9510/XII/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA. Jika terbukti melanggar UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Anrez Adelio terancam hukuman maksimal hingga 12 tahun penjara.