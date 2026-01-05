Dituding Lepas Tanggung Jawab Usai Hamili Perempuan, Anrez Adelio: Berlebihan

ERA.id - Anrez Putra Adelio buka suara atas tuduhan menghamili seorang perempuan bernama Friceilda Prillea alias Icel. Anrez mengaku banyak istigfar setelah kabar itu muncul.

Kuasa hukum Anrez Adelio, Ramzy Brata Sungkar mengatakan bahwa kliennya tidak terpengaruh oleh berita yang beredar. Ramzy menekankan kabar yang beredar tidak seperti kenyataannya.

“Biasa saja, sama sekali biasa saja. Kenapa? Karena tidak seperti yang diberitakan kejadiannya,” kata Ramzy kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Ramzy juga mengungkap bahwa Anrez banyak istigfar setelah tudingan menghamili Icel ini menjadi viral dan diperbincangkan publik. Ia juga menekankan bahwa Anrez bertanggung jawab terhadap Icel.

“Cuma lebih kayak banyak istigfar saja, kok difitnah seperti ini. Garis besarnya Anrez sangat bertanggung jawab,” tegasnya.

Namun di sisi lain, Ramzy menyebut klaim dari Icel sangat berlebihan dan memaksa. Anrez pun tidak segan untuk melaporkan balik pihak Icel bila tidak menemui titik terang.

“Hanya saja permintaan dari pihak sebelah berlebihan dan memaksa. Kalau tidak ada titik temu, pasti ada (langkah hukum) dong,” pungkasnya.

Sebelumnya Friceilda Prillea bersama kuasa hukumnya, Santo Nababan, melaporkan Anrez Adelio ke Polda Metro Jaya pada 29 Desember 2025. Laporan itu teregister dengan nomor LP/B/9510/XII/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA. Jika terbukti melanggar UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Anrez Adelio terancam hukuman maksimal hingga 12 tahun penjara.