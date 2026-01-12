Syuting di Singapura, Cerita Lucu Kiesha Alvaro Dimintai Foto Warga Lokal

ERA.id - Kiesha Alvaro membagikan pengalaman lucu saat syuting film Ahlan Singapore. Kiesha mengaku sempat dimintai foto warga lokal meski tidak mengenal dirinya.

Dalam sesi press conference di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (12/1/2026), Kiesha mengatakan bahwa masyarakat di sekitar lokasi syuting sangat terbuka dan suportif. Ia mengaku mendapatkan kesan positif, terutama dari respon warga setempat yang terlihat sangat antusias.

"Respon dari warga sekitar itu baik banget, sangat support. Apalagi pas kita bilang lagi syuting film, kerja sama Singapura sama Indonesia," ujarnya.

Aktor muda berusia 24 tahun itu menambahkan, pengalaman yang paling ia ingat terjadi saat syuting di sebuah restoran. Saat itu, ia sedang bersantai di depan lokasi bersama kru ketika seorang warga lokal menghampiri mereka.

"Dia nanya, ‘kalian lagi ngapain?’ Terus pas kita bilang lagi syuting film buat tayang di bioskop, dia langsung minta foto," katanya.

Yang membuat momen tersebut terasa lucu dan berkesan, warga tersebut mengaku belum mengenal Kiesha secara personal. Namun, ia tetap antusias karena merasa pernah bertemu langsung dengan pemain film.

"Dia bilang, ‘I don’t know you, tapi nanti kalau udah tayang aku bisa post, aku pernah foto sama pemainnya.’ Itu gemes banget sih," ungkapnya sambil tertawa.

Baginya, sambutan sederhana seperti itu membuat suasana syuting terasa lebih hangat. Ia menilai pengalaman bekerja di luar negeri memberikan kesan tersendiri, terutama saat melihat antusiasme masyarakat terhadap dunia film.

Pengalaman syuting di Singapura menjadi momen berkesan bagi Kiesha. Selain menambah pengalaman akting, ia juga mendapatkan banyak cerita seru selama berada di lokasi syuting.

Film Ahlan Singapore segera tayang di bioskop mulai 5 Februari 2026.