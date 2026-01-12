Adu Akting di Ahlan Singapore, Begini Cara Rebecca Klopper dan Kiesha Alvaro Bangun Chemistry

ERA.id - Rebecca Klopper dan Kiesha Alvaro berbagi cerita soal proses membangun chemistry dalam proyek terbaru mereka Ahlan Singapore. Keduanya mengaku tidak mengalami kesulitan berarti, meski waktu persiapan terbilang terbatas.

Rebecca mengatakan kedekatan mereka terbangun secara alami sejak awal. Meski mengakui waktu menjadi tantangan, komunikasi yang lancar membuat prosesnya terasa ringan.

"Kalau buat kita sih enggak begitu susah ya dicari (chemistry). Mungkin kurangnya cuma karena waktu," ujar Rebecca saat menghadiri press conference di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (12/1/2026).

Aktris yang kerap disapa Becca itu menambahkan, obrolan yang cepat nyambung menjadi faktor utama. Bahkan sebelum berangkat ke Singapura, keduanya sudah meluangkan waktu untuk saling mengenal.

"Aku ngobrol sama Kiesha juga lumayan cepat connect. Kita banyak hal yang bisa diomongin, jadi gampang berbaur. Selama di Singapura juga lumayan hang out hampir tiap hari," katanya.

Kiesha Alvaro pun mengakui sempat merasa gugup di awal karena harus dipasangkan dengan Rebecca yang ia anggap lebih senior di industri hiburan.

"Di awal pasti deg-degan banget. Aku mikir, kok harus disandingin sama Becca,” ujar Kiesha.

Namun perasaan itu perlahan hilang karena sikap Rebecca yang terbuka dan mudah diajak berdiskusi. Menurut Kiesha, mereka sering berbagi cerita soal karakter hingga pengalaman syuting.

"Becca se-open itu orangnya. Enak diajak ngobrol, sharing soal peran, pengalaman syuting, sampai cara masuk ke karakter masing-masing," ujarnya.

Kiesha juga menyebut perbedaan usia bukan menjadi penghalang. Justru keduanya saling menyesuaikan diri agar komunikasi tetap berjalan nyaman.

"Kadang dia nurunin umurnya biar nyambung sama obrolanku, kadang aku yang naikin umur,” katanya sambil tertawa.

Ia menilai chemistry yang terbangun di lokasi syuting tak lepas dari dukungan Rebecca. Kiesha bahkan menyebut karakter yang ia mainkan tidak akan terasa utuh tanpa peran lawan mainnya itu.

"Apa pun yang nanti dilihat di layar, itu enggak lepas dari bantuan Aisyah-nya Becca," ujarnya.

Keduanya berharap kedekatan yang terjalin selama proses syuting bisa terasa hingga ke layar, dan membuat hubungan karakter yang mereka bangun terlihat lebih hidup dan meyakinkan bagi penonton.

Film Ahlan Singapore akan segera tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 5 Februari 2026.