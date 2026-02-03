Cerita Kiesha Alvaro Belajar Dialek Inggris Singapura, Rela Kirim Puluhan Voice Note Setiap Hari

ERA.id - Aktor muda Kiesha Alvaro mengungkap tantangan sekaligus kedekatan personalnya dengan karakter Liam dalam film Ahlan Singapore. Kiesha mengaku kesulitan memakai dialek khas Singapura hingga mengirim voice note puluhan kali.

Saat ditanya mengenai kesulitan selama syuting, Kiesha mengakui bahwa dialek Inggris Singapura menjadi tantangan utama. Ia merasa tidak memiliki referensi langsung karena tidak terbiasa berinteraksi dengan orang Singapura sebelumnya.

"Ya sudah pasti dialek, karena aku enggak relate sama sekali. Aku enggak punya teman orang Singapura," ujar Kiesha saat menghadiri Gala Premiere di kawasan Epicentrum, Jakarta Selatan, Senin (2/2/2026).

Untuk mengatasi hal tersebut, ia mendapat bantuan dari Putri Ayudya yang memiliki relasi dengan orang-orang Singapura. Setiap hari, Kiesha rutin mengirim voice note berisi latihan dialog dengan dialek yang ia pelajari, lalu mendapat koreksi dan contoh pengucapan langsung dari penutur asli.

"Setiap hari bisa ada 20–30 voice notes aku kirim ke Ibu Putri untuk memastikan dialognya, baik yang panjang maupun pendek, berjalan dengan baik," jelasnya.

Di sisi lain, putra Pasha Ungu ini merasa memiliki keterkaitan personal dengan karakter Liam, terutama dari sisi nilai keimanan. Meski pengalaman tersebut terjadi di masa lalu, ia mengaku sudah berdamai dengan dirinya sendiri.

"Ada, terutama soal iman. Tapi itu sudah lama dan aku sudah berdamai dengan itu,” katanya.

Selain itu, ia juga percaya bahwa karakter akan menemukan aktornya sendiri, seperti yang sering disampaikan para senior di industri perfilman. Dengan keyakinan tersebut, Kiesha berharap penampilannya sebagai Liam dapat diterima dan diapresiasi oleh penonton.

"Karakter itu akan mencari aktornya sendiri. Semoga hasilnya bisa memuaskan," tutupnya.

Film Ahlan Singapore juga dibintangi oleh Rebecca Klopper, Ibrahim Risyad, Dwynna Win, dan Putri Ayudya yang akan segera tayang mulai 5 Februari 2026 di bioskop seluruh Indonesia.