Akhirnya Muncul Usai Dituduh Gelapkan Dana, Rully Akbar: Saya Hubungi Tak Dibalas

ERA.id - Rully Anggi Akbar angkat bicara menanggapi tudingan yang menyebut dirinya kabur dan tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan persoalan investasi bisnis kuliner yang melibatkan namanya dan pihak investor berinisial RF atau Rio.

Suami dari Boiyen Pesek itu menegaskan bahwa upaya komunikasi telah ia lakukan sejak lama. Rully menyebut, sejak September 2024 dirinya sudah mencoba menghubungi pihak RF untuk membicarakan penyelesaian masalah tersebut.

Namun karena tidak mendapatkan respons, Rully kembali berupaya menghubungi pihak RF pada November 2025. Ia mengaku tetap tidak menerima balasan, meski saat itu dirinya tengah bersiap untuk momen pernikahan.

"Saya sudah coba menghubungi dari September 2024, itu artinya niat baik sudah ada sejak setahun lalu. Saya WhatsApp tapi tidak dibalas," ujar Rully, di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Rabu (14/1/2026).

Tak hanya itu, Rully juga mengaku sempat menghubungi ibu dari pihak RF pada 10 November, namun upaya tersebut juga tidak mendapat tanggapan. Ia bahkan kembali mencoba berkomunikasi pada 11 dan 12 November dengan harapan persoalan bisa diselesaikan sebelum pernikahannya berlangsung.

"Karena saya mau menikah, saya takut nanti malah jadi ramai dan merepotkan banyak pihak. Tapi tetap tidak ada respons,” katanya.

Rully mengatakan, langkah berikutnya ia lakukan pada Desember dengan menghubungi kuasa hukum RF. Upaya tersebut akhirnya mendapat respons hingga disepakati pertemuan langsung pada 27 Desember 2025.

"Saya cari informasi soal kuasa hukumnya dan akhirnya kami bertemu tanggal 27 Desember jam dua siang. Dari awal niat saya memang ingin bertemu dan menyelesaikan masalah,” ungkapnya.

Dalam pertemuan tersebut, Rully menyampaikan permintaan waktu hingga 15 Januari 2026 untuk menyelesaikan persoalan terkait bisnis Sateman Indonesia yang disebut mengalami kendala, sekaligus meredam dampak pemberitaan yang menyeret nama istrinya.

"Saya minta waktu sampai tanggal 15 Januari karena masalahnya sudah cukup kompleks. Istri saya jadi ikut terseret, padahal beliau tidak tahu apa-apa," jelas Rully.

Namun, Rully mengaku terkejut ketika beberapa hari setelah pertemuan itu muncul kabar dirinya telah dilaporkan ke polisi dan dituding tidak memiliki itikad baik.

"Tiba-tiba awal Januari sudah ada berita laporan polisi. Saya dibilang tidak ada niat baik dan kabur, padahal saya sudah berusaha kontak dan mengajak ketemu," tutupnya.