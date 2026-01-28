Boiyen Gugat Cerai Rully Akbar Usai Isu Penggelapan Dana, Sudah Sidang 20 Januari 2026

ERA.id - Komedian Boiyen secara mengejutkan mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya, Rully Anggi Akbar. Gugatan cerai itu terdaftar sejak 20 Januari 2026.

Humas Pengadilan Agama Tigaraksa, Moh. Sholahuddin mengonfirmasi gugatan cerai tersebut pada Rabu (28/1/2026). Ia mengungkap gugatan itu diajukan Boiyen sejak 20 Januari 2026.

"Tanggal 20 Januari 2026 telah terdaftar atas nama YR (Yeni Rahmawati) dan RAK (Rully Anggi Akbar)," kata Sholahuddin ditemui awak media di Pengadilan Agama Tigaraksa, Rabu (28/1/2026).

Dalam informasi tersebut juga disampaikan bahwa Boiyen dan Rully sudah menjalani sidang pertama gugatan cerai tersebut. Sidang itu sudah terlaksana pada 27 Januari 2026.

"Sidang pertama kemarin hari Selasa tanggal 27 bulan Januari 2026," tuturnya.

Terkait siapa yang mengajukan gugatan, ia membenarkan bahwa Boiyen yang mendaftarkan perkara tersebut. Namun ia tidak memberi rincian lebih lanjut mengenai isi gugatan cerai itu.

"Penggugat YR (Yeni Rahmawati alias Boiyen). Kami enggak sampai detail begitu ya, karena pertanyaannya begini jadi kita cukup dari sistem informasi perkara dan ketua majelis. Itu aja ya mungkin ya," tuturnya.

Lebih lanjut, pihak pengadilan menyebutkan agenda sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada 3 Februari 2026.

"Di sini diagendakan kami lihat di itu dan konfirmasi ke ketua majelis, insyaAllah nanti hari Selasa tanggal 3 Februari 2026," pungkasnya.

Diketahui gugatan cerai ini muncul setelah Rully Akbar tersandung dugaan penggelapan dana sebesar Rp400 juta. Rully Akbar bahkan dilaporkan ke polisi terkait perkara tersebut.

Rully Akbar saat itu menegaskan masalah ini tidak memengaruhi rumah tangganya dengan Boiyen. Ia pun turut membantah tuduhan tersebut.

"Hubungan kami sampai hari ini masih baik-baik saja. Dari awal pacaran sampai menikah, semua saya ceritakan ke istri, dari A sampai Z dia tahu semua," ujar Ezel, di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Rabu (14/1/2026).

Boiyen dan Rully Akbar tercatat menikah pada 15 November 2025 di ICE BSD, Tangerang Selatan.