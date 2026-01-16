Langganan Dapat Peran Ibu, Meriam Bellina Curhat Peran Penitng Lewat Film

ERA.id - Aktris senior Meriam Bellina mengungkapkan perasaannya saat terlibat dalam proyek film terbarunya Titip Bunda di Surga-Mu. Menurutnya, memerankan sosok ibu selalu membawa perasaan yang campur aduk.

"Memerankan seorang ibu itu selalu bikin aku tarik napas. Tarik napas lega, tarik napas berat. Pokoknya semua napas ada di peranan ibu," ujar Meriam saat menghadiri press conference di Metropole XXI, Jakarta Pusat, Kamis (15/1/2026).

Ia mengatakan, sosok ibu memiliki makna yang sangat dalam bagi siapa pun. Bahkan hanya dengan mengingat kata “ibu”, seseorang bisa langsung merasakan emosi tertentu.

"Kita kalau ingat ibu, pasti tarik napas. Apapun alasannya," katanya.

Meriam menjelaskan bahwa film ini menyoroti pentingnya komunikasi dalam keluarga, terutama antara ibu dan anak. Ia menilai, komunikasi sering kali terabaikan di tengah kesibukan masing-masing.

"Communication is the most important thing. Kapan terakhir kali kita WhatsApp ibu?" tanyanya.

Ia juga mengakui, banyak orang sering mengabaikan pesan atau telepon dari orang tua, padahal yang paling dibutuhkan orang tua hanyalah perhatian dan komunikasi.

“WA ibu sering kita abaikan, teleponnya kita cuekin. Padahal yang diinginkan orang tua cuma komunikasi,” ujarnya.

Sebagai bagian dari generasi X, Meriam merasa orang tua perlu mengikuti perkembangan zaman agar tidak terlalu jauh jaraknya dengan anak-anak.

"Kita sebagai orang tua harus ngikutin zaman, supaya enggak kejauhan gap-nya,” katanya.

Meriam menambahkan, orang tua sebetulnya tidak menuntut anak, melainkan hanya berharap.

"Orang tua berharap, bukan berekspektasi. Itu beda,” tuturnya.

Lewat film ini, Meriam berharap penonton bisa kembali membuka komunikasi dalam keluarga dan merasakan kehangatan antara anak dan ibu.

“Mudah-mudahan pesan ini bisa sampai ke penonton,” pungkasnya.

Film Titip Bunda di Surga-Mu akan segera tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 26 Januari 2026.