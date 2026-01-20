Jadi Meriam Bellina Versi Muda di Senin Harga Naik, Rianti Cartwright Akui Sempat Gugup

ERA.id - Aktris Rianti Cartwright comeback film layar lebar lewat Senin Harga Naik setelah vakum selama beberapa tahun. Rianti mengaku rindu berakting setelah fokus menjadi ibu rumah tangga.

Keputusan tersebut diambil karena ia rindu terhadap dunia perfilman setelah menikmati perannya sebagai ibu hingga akhirnya siap untuk kembali berkarya.

"Mungkin karena kangen ya, kangen dunia perfilman dan juga aku ngerasa kayak aku sama anakku tuh sudah menikmati golden years ya, dari usia 1 sampai 5 tahun dan sudah puas banget gitu aku menjadi ibu rumah tangga, terus membesarkan anak. Tapi aku ngerasa kayaknya aku sudah ada waktu nih untuk bisa berkarya lagi," kata Rianti saat Press Conference Trailer & Poster film Senin Harga Naik, di Metropole Jakarta Pusat, Selasa 20/1/2026).

Dukungan penuh dari sang suami pun menjadi faktor penting yang menguatkan langkahnya kembali berakting dengan memastikan dirinya tetap menjaga kondisi fisik serta menikmati proses yang dijalani.

Rianti mengatakan pembagian waktu antara pekerjaan dan keluarga masih menjadi tantangan. Tetapi, selama syuting film Senin Harga Naik, waktu yang dihabiskan terhitung singkat sehingga masih memungkinkannya bertemu keluarga.

"Tapi kalau kayak proyek-proyek seperti ini kan syutingnya saja kan secara keseluruhan hanya 19 hari. Dan aku pun... kita berapa hari ya waktu itu? Cuma 4 hari. Jadi it's okay, masih bisa banget," ujarnya.

Walaupun sudah lama tak berada di depan kamera, Rianti mengaku cepat menikmati proses beradu akting. Baginya, dunia akting sudah menjadi bagian dari dirinya dan ia merasa senang melakukan aktivitas seperti promosi film.

Dalam film Senin Harga Naik, Rianti memerankan karakter Retno versi masa muda yang membuatnya menghadapi tekanan. Hal ini lantaran pemeran Retno versi dewasa adalah aktris senior Meriam Bellina.

"Karena Tante Meriam Bellina seorang living legend. Paling aku mikir aja sih ini kan Retno yang lebih aktif, lebih lincah, jadi aku juga harus kayak mengikuti karakter itu. Dan itu masa kehidupan Retno yang agak complicated gitu karena ada benci, ada cinta. Jadi pastinya challenging tapi menyenangkan," tuturnya.

Rianti juga mengungkapkan pengalaman menjadi seorang ibu turut mengubah sudut pandangnya ketika berakting, terutama adegan emosional yang kini terasa lebih mudah dan membuatnya memahami niat baik di balik setiap keputusan seorang ibu.

"Sekarang aku bisa melihat di balik setiap keputusan ibu aku atau saran ibu aku tuh ada niat baik di situ. Jadi melalui film ini aku bisa lihat dua perspektif yang berbeda," ucapnya.

Film Senin Harga Naik mulai tayang 18 Maret 2026 siap memeriahkan nuansa lebaran di seluruh bioskop Indonesia.