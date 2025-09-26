Beruntung Jadi Ibu Nicholas Saputra di Tukar Takdir, Meriam Bellina: Bisa Lihat Dia Mandi

ERA.id - Aktris senior Meriam Bellina mengaku beruntung bisa menjadi ibu Nicholas Saputra dalam film Tukar Takdir. Meriam Bellina bahkan senang bisa melihat sang aktor mandi tanpa berpakaian.

Keberuntungan ini diceritakan Meriam Bellina saat Nicholas Saputra membahas momen-momen penting dalam film Tukar Takdir. Ia mengaku tidak mendapat kepuasan seperti Marsha Timothy dan Adhisty Zara yang memiliki 'momen' bersama Nicholas Saputra.

"Saya merasa kehilangan sekali. Itu rasa kehilangan yang.. momennya enggak dapat! Sebuah momen itu enggak ada kepuasan buat saya," kata Meriam Bellina saat ditemui di Epicentrum, Kuningan, Kamis (25/9/2025).

Namun demikian, Meriam Bellina yang berperan sebagai ibu Nicholas Saputra justru bisa mendapat momen lebih dari harapannya. Ia blak-blakan bisa melihat Nicholas Saputra mandi tanpa busana.

"Justru lebih menguntungkan jadi ibu, bisa peluk-peluk, bisa lihat dia mandi. Ah. Itu momen saya," tuturnya sambal tertawa.

Di sisi lain, Nicholas Saputra yang mendengar jawaban itu hanya bisa tertawa menahan malu. Tetapi Meriam Bellina justru semakin menggoda aktor 41 tahun itu.

"Malu kan dia (Nicholas), malu kan? Tunggu, cubit dulu (nyubit Nicholas)," imbuhnya.

Tukar Takdir berkisah tentang Rawa (Nicholas Saputra), satu-satunya penumpang Jakarta Airways 79 yang mengalami kecelakaan maut. Rawa yang pulang dengan membawa luka dan trauma dihadapkan dengan amarah dari putri tunggal pilot, Zahra (Adhisty Zara) dan istrinya (Marcella Zalianty), serta istri penumpang yang bertukar tempat duduk dengannya, Dita (Marsha Timothy).

Film ini dijadwalkan tayang pada 2 Oktober 2025.