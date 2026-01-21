Didesak Soal Hak Ahli Waris, Sule Sentil Balik Teddy: Laki Kerja!

ERA.id - Komedian Sule akhirnya buka suara mengenai tuntutan warisan yang dilayangkan oleh Teddy Pardiyana untuk Bintang. Sule menekankan agar Teddy lebih baik bekerja dan bertanggung jawab terhadap anaknya sendiri.

Bintang merupakan anak hasil pernikahan mantan istri Sule, almarhumah Lina Jubaedah dengan Teddy Pardiyana. Meski Bintang bukan anak kandungnya, Sule menegaskan bahwa hak waris untuk Bintang tidak akan hilang.

"Urusan gue warisan gue buat anak-anak gue lah. Tuntutan Pak Teddy enggak usah ditanggapin, ya biarin aja mereka menuntut mau apa. Apa yang harus dituntut? Kan gitu," ujar Sule beberapa waktu lalu saat ditemui wartawan.

Sule meminta agar Teddy fokus menunjukkan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah untuk menghidupi Bintang dari hasil kerja keras sendiri, ketimbang terus meributkan harta peninggalan almarhumah.

"Jadi cowok juga mungkin harus kerja-kerja aja ya. Enggak perlu dikasih tahu, laki-laki itu lahir, kerja, mati. Udah. Kalau lu mau dihargai ya kerjalah. Sekarang konsen aja buat bapaknya, hidupin anaknya. Jadilah laki-laki bertanggung jawab," tegas Sule.

Terkait legalitas harta warisan, Sule memastikan tidak akan mengambil kembali apa yang sudah ia berikan untuk almarhumah mantan istrinya. Ia menyebutkan bahwa urusan warisan ini lebih baik diselesaikan saat Bintang sudah berusia 17 tahun.

"Hidupin dulu anaknya udah nanti udah 17 tahun masalah legalitas tetap masih ada kok, enggak bakalan gue ambil lagi kok walaupun itu punya gue. Kan gue udah ikhlasin. Udah ikhlasin untuk almarhumah," tuturnya.

Di sisi lain, Sule juga mempertanyakan sejumlah aset milik putra sulungnya, Rizky Febian, yang hingga kini belum jelas keberadaannya. Menurutnya, hal tersebut harus tuntas terlebih dahulu sebelum bicara soal pembagian warisan.

"Kan ini juga aset belum kumpul semua, surat-surat yang hilang ke mana? Duit Iky yang Rp5 miliar ke mana? Terus yang di Bandung Indah itu ke mana? Kalau itu hilang berarti Bintang kebagiannya sedikit dong. Kumpulin dulu lah, santai jangan main-main mau warisan-warisan gitu," jelasnya.

Meski namanya terus terseret dalam berbagai pemberitaan negatif terkait konflik ini, Sule mengaku tidak ambil pusing. Ia justru merasa bersyukur namanya tetap dikenal oleh masyarakat luas.

"Bersyukur nama gue masih terseret dalam hal apa pun. Mau beritanya negatif ya enggak apa-apa, yang penting kan guenya enggak negatif," pungkasnya.