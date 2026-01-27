Yoshi Sudarso Jadi Pelaku Love Scam di Balas Budi, Sutradara: Pas Jadi Tukang Tipu

ERA.id - Sutradara film Balas Budi, Reka Wijaya, mengungkap proses pemilihan para pemain dalam film proyek film terbarunya. Reka menyebut pemilihan Gisella Anastasia hingga Yoshi Sudarso sudah sesuai dengan karakter pemain.

Reka menjelaskan aktris pertama yang dihubungi olehnya untuk bergabung adalah Michelle Ziudith, yang dipercaya memerankan karakter Alma. Sementara itu, Gisella Anastasia justru menjadi pemain terakhir yang bergabung setelah mempertimbangkan berbagai aspek.

"Kita juga cari gimana caranya bikin ensemble cast di perempuan-perempuan ini yang belum pernah disatukan. Makanya akhirnya setelah kita dapat yang pertama banget tuh kita hubungi Michelle sebagai Alma, yang paling terakhir tuh adalah Gisella," ujar Reka saat menghadiri press conference di Metropole XXI, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026).

Sementara untuk Yoshi Sudarso, Reka mengaku sejak awal sudah yakin dengan gestur dan kemampuannya. Meski dikenal berwajah polos, Yoshi justru dipercaya memerankan karakter penipu.

"Dari awal buat saya, Yoshi itu pas jadi tukang tipu. Mukanya innocent, tapi justru itu menarik,” ujarnya sambil tertawa.

Menurut Reka, timnya terlebih dahulu mempelajari keseluruhan karakter yang ada dalam cerita. Ia ingin setiap pemain mendapatkan peran yang berbeda dari citra yang selama ini melekat pada mereka.

“Waktu proses pemilihan peran, kita pelajari dulu semuanya. Mana yang belum pernah memerankan konsep seperti ini,” jelasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa sejak awal film ini memang membutuhkan pemain yang bisa bernyanyi. Namun, seiring perkembangan cerita, bagian tersebut akhirnya dihilangkan, meski latar sebagai penyanyi tetap digunakan dalam karakter.

“Awalnya ada nyanyi-nyanyinya, tapi akhirnya kita take out. Jadi lebih ke pemanfaatan karakternya saja,” tuturnya.

Reka menyebut bergabungnya para pemain dalam film ini terasa seperti jodoh. Proses yang berjalan lancar dan kecocokan jadwal membuat semua terasa mengalir tanpa banyak hambatan.

“Ya jodoh langsung,” tutupnya singkat.

Film Balas Budi akan segera tayang di seluruh bioskop mulai 5 Februari 2026.