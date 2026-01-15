Dibintangi Michelle Ziudith hingga Gisella Anastasia, Film Balas Budi Tayang 5 Februari 2026

ERA.id - Rumah produksi Im_a_gin_e Pictures, berkolaborasi dengan Anami Films dan Ten Cuts, baru saja resmi meluncurkan trailer serta poster perdana untuk film terbaru mereka yang bertajuk Balas Budi karya sutradara Reka Wijaya. Film ini dibintangi Michelle Ziudith hingga Gisella Anastasia.

Film ini mengangkat kisah tentang keberanian, persahabatan (sisterhood), dan pembalasan dendam yang konyol sekaligus seru terhadap fenomena penipuan asmara (love scamming) yang marak terjadi.

Produser Chetan A. Samtani mengatakan film ini bisa relevan dengan kehidupan masyaraka, khususnya kasus love scamming di Indonesia. Ia pun berharap film ini bisa menjadi edukasi bagi masyarakat yang menyaksikannya.

"Film ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga menghadirkan unsur edukasi yang dibalut komedi serta ketegangan dari dinamika para karakternya, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan penonton terhadap berbagai bentuk penipuan online yang kini semakin marak," ujar Chetan A. Samtani.

Berkisah tentang Alma (Michelle Ziudith), seorang wanita yang hidupnya hancur setelah menjadi korban penipuan oleh Budi (Yoshi Sudarso), seorang pria karismatik yang ternyata adalah penipu ulung.

Budi memiliki kemampuan luar biasa dalam memanipulasi identitas; ia bisa menjadi pangeran impian, koki ternama keturunan Prancis, hingga pengusaha sukses, demi menguras harta para korbannya. Tidak tanggung-tanggung, nilai penipuan yang dilakukan Budi mencapai angka miliaran rupiah, meninggalkan luka emosional dan finansial yang mendalam.

Enggan terus terpuruk, Alma memutuskan untuk berhenti menjadi korban. Ia menginisiasi sebuah misi ambisius yang ia sebut "Misi Balas Budi". Namun, ia tidak sendirian.

Alma bertemu dengan Ayu (Niken Anjani), Uli (Givina) dan Thalita (Gisella Anastasia), yang memiliki sejarah kelam yang sama dengan Budi. Bersama-sama, mereka membentuk aliansi tak terduga untuk melakukan pengintaian, mengumpulkan bukti, dan menyusun strategi matang demi menjebak Budi dalam permainannya sendiri sebelum jatuh korban-korban baru.

"Karakter Alma mewakili suara banyak orang yang mungkin merasa malu atau takut setelah tertipu. Lewat karakter ini dan karakter perempuan yang lain, saya ingin menunjukkan bahwa menjadi korban bukan berarti akhir dari segalanya. Kekuatan muncul saat kita berani bersuara dan saling mendukung satu sama lain untuk melawan atau menyuarakan sesuatu yang benar," jelas Michelle.

Selain dibintangi Michelle Ziudith, Yoshi Sudarso, Gisella Anastasia, Niken Anjani dan Givina, Balas Budi juga menghadirkan nama Asri Welas dan Ferry Salim. Film ini dijadwalkan tayang di seluruh jaringan bioskop Indonesia mulai 5 Februari 2026,