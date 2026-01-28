Jadi Korban Love Scamming di Balas Budi, Gisella Anastasia: Pasti Emosi!

ERA.id - Gisella Anastasia memberikan pandangannya soal reaksi emosional korban love scamming lewat perannya sebagai Thalita di film Balas Budi.

Dalam sesi press screening di Metropole XXI, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026), Gisel membayangkan jika dirinya berada di posisi Thalita. Menurutnya, sulit bagi siapa pun untuk langsung bersikap rasional ketika sedang terjebak masalah yang melibatkan perasaan.

"Kalau aku ngebayangin jadi Thalita, yang pertama muncul pasti emosional dulu. Jarang banget orang dalam kondisi kepepet bisa langsung rasional," ujar Gisel.

Pasangan dari Cinta Brian itu menjelaskan, setelah emosi mereda, barulah seseorang bisa mulai berpikir jernih untuk mencari jalan keluar. Namun, proses itu tidak mudah jika dijalani sendirian.

"Baru habis itu sebaiknya berpikir rasional, gimana caranya keluar dari masalah, minimal keluar dulu dari lingkarannya," lanjutnya.

Gisel juga menyoroti kondisi korban love scamming di kehidupan nyata. Menurutnya, banyak korban memilih diam karena merasa malu atau takut dihakimi oleh lingkungan sekitar.

“Kebanyakan korban itu enggak terbuka. Ada rasa malu, takut di-bully, apalagi kalau sudah rugi banyak,” katanya.

Padahal, menurutnya, langkah yang lebih sehat justru berani mengakui kejadian tersebut kepada orang terdekat. Ia menilai dukungan dari lingkungan sangat penting agar korban tidak semakin terpuruk.

“Yang semestinya lebih sehat itu berani cerita ke orang terdekat, supaya dapat support system yang benar dan dibantu ambil langkah selanjutnya,” tuturnya.

Lewat karakter Thalita, Gisella ingin mengingatkan bahwa korban love scamming butuh empati, bukan penghakiman.

Film Balas Budi juga dibintangi oleh Michelle Ziudith, Yoshi Sudarso, Asri Welas dan Niken Anjani yang akan segera tayang mulai 5 Februari 2026 di bioskop seluruh Indonesia.