Blak-Blakan Ngaku Pernah Jadi Korban Love Bombing, Gisella Anastasia: Jadi Pelajaran

ERA.id - Gisella Anastasia membagikan pengalaman pribadinya terkait fenomena love scamming yang kini semakin sering terjadi, sekaligus dikaitkan dengan perannya dalam film terbarunya Balas Budi.

Saat ditanya soal pengalaman di kehidupan nyata, Gisel mengaku belum pernah mengalami love scamming yang benar-benar terstruktur dan terencana seperti yang digambarkan dalam film. Meski begitu, ia tidak menyangkal pernah berada di situasi yang mengarah ke love bombing di awal hubungan.

"Kalau yang sampai love scamming kayak di film, yang teratur dan terstruktur banget, kayaknya belum pernah sih. Amit-amit ya. Tapi kalau ketipu love bombing di depan-depan, pernah," ujar Gisel saat menghadiri press screening di Metropole XXI, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026).

Menurutnya, pengalaman tersebut justru menjadi pelajaran berharga. Ia menganggap kejadian itu sebagai proses belajar agar bisa lebih peka dan waspada dalam menjalin hubungan ke depannya.

“Ya balik lagi, itu enggak apa-apa sih. Jadi pembelajaran aja. Jadi lebih aware ke depan-depannya lagi,” katanya.

Gisel juga secara terbuka mengakui bahwa bentuk “ketipuan” yang pernah dialaminya memang berkaitan dengan love bombing. Ia menyampaikannya dengan nada santai, tanpa merasa perlu menutupi pengalaman tersebut.

“Ketipunya ya love bombing, sama kawan-kawannya,” ucapnya sambil tertawa.

Soal bagaimana caranya bisa keluar dari situasi tersebut, Gisel menyebut dirinya cukup beruntung karena masih bisa berpikir logis. Ia menilai, kemampuan untuk tidak sepenuhnya dikuasai perasaan sangat penting dalam menghadapi hubungan yang tidak sehat.

"Kalau aku lumayan logis. Jadi kalau udah tahu ini enggak bagus dan ada maksud yang enggak baik, ya kita cabut,” tuturnya.

Menurut Gisel, ketika sudah menyadari ada tanda-tanda yang tidak baik atau niat yang tidak sehat, langkah terbaik adalah berani mengambil keputusan untuk pergi. Setelah itu, yang tak kalah penting adalah memberi waktu pada diri sendiri untuk pulih sebelum memulai hubungan yang baru.

Film Balas Budi segera tayang di bioskop mulai 5 Februari 2026.