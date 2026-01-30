Totalitas Amanda Manopo Demi Film CAPER, Rela Naik 14 Kilogram

ERA.id - Amanda Manopo mengalami kenaikan berat badan yang cukup signifikan demi film Check Out Sekarang, Pay Later (CAPER). Manda mengaku berat badannya naik hingga 14 kilogram.

Saat ditemui usai press screening film CAPER di Kawasan Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (29/1/2026), istri dari Kenny Austin ini mengaku berat badannya naik secara signifikan. Hal ini demi mendalami perannya sebagai Tika di film Check Out Sekarang, Pay Later (CAPER).

"Indonesia punya standar kecantikan yang cukup lumayan tinggi, harus cantik, putih, tinggi, kurus. Nah, Tina ini nggak berhasil di kurusnya. Maka aku juga naikin berat badan untuk film ini cukup lumayan berapa 12 kilo sampai 14 kilo aku naikin," ujar Manda.

Lalu, kata Manda, berat badan itu naik dengan cukup mudah lantaran saat itu ia juga sedang melakukan syuting stripping. Selama proses persiapan itu, Manda pun mulai meningkatkan porsi makan demi mencapai berat badan yang diinginkan.

"Nah jadi waktu itu lagi stripping, begitu udah mulai perlahan-lahan naikin berat badan, selesai stripping langsung syuting Pay Later. Di situ jadi udah mulai makannya harus lebih banyak lagi sampai syuting," tuturnya.

Namun tantangan Manda di film ini bukan hanya menaikkan berat badan saja, tetapi juga harus memasang rambut palsu keriting.

"Extension. Enggak sih (kesulitan), aman, aman-aman aja karena kan selalu di-touch up-touch up terus buat rambut curly-nya," katanya.

Film CAPER turut dibintangi oleh Fajar Sadboy, Devano, Wavi Zihan, dan lainnya. Film ini akan meramaikan bioskop Indonesia pada 5 Februari 2026.