Bawa Pulang Piala Grammy Awards, Billie Eilish Serukan Perlawanan: Persetan ICE!

ERA.id - Billie Eilish akhirnya membawa pulang piala kemenangan dari Grammy Awards 2026 untuk kategori Lagu Terbaik. Billie memakai kesempatan kemenangannya ini untuk berbicara soal imigran.

Selama pidato kemenangannya di Grammy Awards 2026 untuk lagu "Wildflower", Billie Eilish memanfaatkan panggung tersebut untuk bersuara dengan lantang membela para imigran. Ia menyerukan solidaritas dan perlawanan atas kebijakan imigrasi pemerintahan Trump atau ICE (Immigration and Customs Enforcement).

"Aku merasa sangat terhormat setiap kali aku berada di ruangan ini. Sebersyukur apa pun aku merasa, jujur ​​saja aku merasa tidak perlu mengatakan apa pun selain bahwa tidak ada seorang pun yang ilegal di tanah curian," kata penyanyi 24 tahun itu.

Pidato itu kemudian berlanjut dengan seruan dari Billie untuk tetap bersuara dan berjuang bersama. Menurutnya, dengan terus bersuara dan berjuang adalah bagian penting untuk membela para imigran di bawah kebijakan Donald Trump.

"Sangat sulit untuk mengetahui apa yang harus dikatakan dan apa yang harus dilakukan saat ini, dan aku merasa sangat berharap di ruangan ini, dan aku merasa kita hanya perlu terus berjuang dan berbicara dan berdemonstrasi, dan suara kita benar-benar penting, dan orang-orang penting, dan persetan ICE. Itu saja yang akan kukatakan. Maaf. Terima kasih banyak," tutupnya.

Billie Eilish terlihat berjalan di karpet merah Grammy Awards 2026 dengan mengenakan pin 'ICE Out'. Ia bergabung dengan Justin Bieber, Kehlani, dan Justin Vernon dan Bon Iver untuk menyuarakan pendapat mereka di acara tersebut.

Aksi pembelaan Billie Eilish bukan kali pertama yang ia lakukan. Baru-baru ini ia menyampaikan kritik tajam terdahap kebijakan pemerintah Trump atas hak-hak sipil dan penegakan hukum imigrasi saat menerima Penghargaan Komunitas Tercinta Martin Luther King Jr. untuk Keadilan Lingkungan bulan lalu.