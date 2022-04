Kalahkan Billie Eilis Hingga Justin Bieber, Olivia Rodrigo Boyong Piala Grammy 2022

ERA.id - Penyanyi Olivia Rodrigo berhasil membawa pulang piala Grammy 2022 untuk kategori Best Pop Solo Performance. Rodrigo berhasil mengalahkan pesaingnya seperti Billie Eilish hingga Justin Bieber.



Kemenangan Olivia Rodrigo ini sukses mencuri perhatian perhelatan Grammy 2022 yang berlangsung dari MGM Grand Garden Arena, Las Vegas, Minggu (3/4/2022) waktu setempat. Rodrigo berhasil mengalahkan Justin Bieber (Anyone), Billie Eilish (Happier Than Ever), Brandi Carlile (Right on Time), hingga Ariana Grande (Positions).



Rodrigo membawa pulang piala Grammy 2022 berkat lagunya "Drivers License". Namun dia tidak menerima secara langsung penghargaan tersebut lantaran pengumuman pemenang disiarkan secara virtual dalam sesi Premiere Ceremony. Meski pun demikian, Rodrigo dijadwalkan untuk tampil di acara Grammy 2022.



Tag: Olivia Rodrigo grammy 2022 olivia rodrigo menang grammy