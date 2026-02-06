Pesulap Merah Akui Poligami Sejak 2022, Istri Keduanya Ratu Rizky Nabila

ERA.id - Kabar mengejutkan datang dari Marcel Radhival atau yang dikenal dengan nama panggung Pesulap Merah. Marcel mengaku dirinya melakukan poligami pasca istrinya, Tika Mega Lestari meninggal dunia.

Pengakuan ini disampaikan oleh Pesulap Merah lewat siaran langsung di TikTok miliknya yang kemudian dibagikan ulang oleh akun @michaelfor62. Pesulap Merah membenarkan dirinya melakukan poligami dengan Ratu Rizky Nabila.

"Istri pertama aku meninggal kemarin. Poligami? Iya betul aku poligami dari tahun 2022, betul," ucapnya saat siaran langsung yang didampingi Ratu Rizki Nabila.

Pesulap Merah mengakui saat masa awal menjalin poligami, istri pertama dan keduanya sempat tidak akur. Namun hal itu ia nilai wajar terjadi lantaran masih dalam tahap penyesuaian.

"Awal-awal poligami, istri pertama dan kedua memang sering rebut. Menurut aku wajar karena mereka masih dalam tahap menyesuaikan diri satu sama lain," katanya.

Meski demikian, Pesulap Merah menekankan seiring berjalannya waktu hubungan kedua istrinya itu berjalan cukup harmonis. Sayangnya saat momen itu terjadi, Tika sudah lebih dulu berpulang akibat kanker mulut yang dideritanya.

"Ya itu kabar sedihnya adalah di saat kondisinya sudah mulai tenang, di saat kondisinya udah mulai baik-baik saja, istri pertama malah meninggal," ungkapnya.

Sementara itu, terkait alasan Pesulap Merah melakukan poligami, ia enggan menjelaskan secara rinci mengenai hal tersebut. Ia hanya menekankan keputusan poligami dilakukan demi menyelamatkan satu sama lain.

Selain itu, ia berdalih ingin menutup aib satu sama lain sehingga memilih untuk tetap tutup mulut atas poligaminya.

Meski demikian, Pesulap Merah juga membawa kabar baik lantaran sang istri, Ratu Rizky Nabila sedang mengandung buah hati mereka.

"Nabila lagi hamil, betul," tutupnya.

Diketahui istri pertama Pesulap Merah, Tika Mega Lestari, menghembuskan nafas terakhirnya pada 27 Januari 2026.