Cut Tari Comeback Akting Lewat Serial Samuel, Dapat Izin dari Suami

ERA.id - Cut Tari akhirnya Kembali ke dunia seni peran lewat serial kolaborasi WeTV dan MD Pictures, Samuel. Keputusan ini dipilih Cut Tari setelah mendapat izin sang suami, Richard Kevin.

Keputusan Cut Tari untuk kembali ke dunia seni peran ini dilakukan setelah ia memilih fokus dengan keluarga barunya bersama Richard Kevin. Ia harus beradaptasi dengan keluarganya, termasuk kedua anak Richard Kevin dari pernikahan sebelumnya.

"Sebenernya habis nikah yang kedua kan aku memang fokus ke keluarga gitu, beradaptasi dulu apa, jadi memang fokus rumah tangga waktu kemarin," ujar Cut Tari saat ditemui di MD Place, Jumat (20/2/2026).

Namun demikian, aktris 48 tahun ini menampik ketidakhadirannya di dunia hiburan lataran mendapat larangan dari suami. Richard disebut mendukung dan memberikan izin kepadanya untuk kembali ke dunia seni peran.

"Nggak, suamiku nggak ngelarang, cuma dia lebih memilih aku untuk lebih fokus dulu di rumah. Karena kita kan ini kan pernikahannya merger ya kan, ada aku ada anak satu, suami ada anak dua, kita juga masih harus beradaptasi gitu ya," tuturnya.

Dalam series Samuel, Cut Tari berperan sebagai Tiara, ibu dari Fadi Alaydrus yang memerankan tokoh utama Samuel. Ia mengaku senang bisa bekerjasama dengan Fadi Alaydrus maupun Saskia Chadwick yang berbeda generasi dari dirinya.

"Seneng banget sih, mereka juga kerjasamanya oke, mereka juga walaupun katanya kan Gen Z ah anaknya santai gitu, tapi ternyata mereka on time, dan pokoknya seru banget deh kerja sama mereka ini," kata Cut Tari.

Lebih lanjut, Cut Tari tidak menampik ia akan kembali terlibat di berbagai proyek serial maupun film lain di masa depan.

"Aamiin, insyaAllah," pungkasnya.

Serial Samuel dibintangi oleh Fadi Alaydrus, Saskia Chadwick, Endy Erfian, Cut Tari, dan masih banyak lagi.