Fadi Alaydrus dan Saskia Chadwick Reuni di Series Samuel, Akui Sempat Terbebani

ERA.id - Fadi Alaydrus dan Saskia Chadwick reuni di serial kolaborasi WeTV dan MD Pictures, Samuel. Fadi dan Saskia sempat merasa ada jarak meski sering terlibat di series yang sama.

Berperan sebagai Samuel, Fadi menuturkan bahwa ia harus menjalani treatment pendalaman karakter yang sudah populer di kalangan pembaca novel. Hal ini tentu saja menjadi tantangan sendiri bagi Fadi.

“Jadi karakter ini dibuat semanusiawi mungkin dan diusahakan semirip mungkin di novelnya. Saya merasa untuk di awal-awal ini itu menjadi tantangan yang sangat besar buat saya karena saya sangat menghargai pembaca-pembaca novel Samuel ini, sudah ada visualnya juga menurut mereka,” ujar Fadi saat ditemui di MD Places, Jumat (20/2/2026).

Tidak jauh berbeda dengan Fadi, Saskia yang memerankan Azura juga banyak berdiskusi dengan tim produksi untuk karakter yang dimainkan. Ia juga berdialog dengan acting coach untuk mendalami emosi agar sesuai dengan ekspektasi pembaca novel Samuel.

“Pada akhirnya Saski rasa yang Saski peranin bukan cuman karakter dari buku, tapi juga karakter yang udah dicintai sama banyak-banyak orang dan itu tanggung jawab yang besar sekali,” kata Saskia.

Saskia menambahkan salah satu cara mendalami peran Azura ialah dengan membaca komentar dan unggahan di media sosial. Cara ini pun cukup membantu Saskia untuk lebih percaya diri memainkan Azura yang sudah memiliki basis penggemar.

Di sisi lain, Fadi yang terlibat ketiga kalinya kerjasama dengan Saskia mengaku sempat merasa ada jarak di antara mereka. Beruntung jarak yang sempat menjadi kendala itu bisa teratasi sehingga Fadi dan Saskia mampu membangun chemistry dengan nyaman.

“Sempat awal-awal itu kita ngerasa kayak... kayaknya masih ada gap di antara kita berdua. Kita coba berdiskusi sama Pak Asep, kita coba berdiskusi sama tim acting coach dan akhirnya untuk chemistry sekarang saya sudah percaya diri,” imbuh Fadi.

Series Samuel turut dibintangi oleh Endy Arfian, Azela Putri, Gabriella Quinlyn, Dimas Putra, Rafly Altama, hingga Cut Tari.