Dodit Mulyanto Ngaku Tersiksa Main Film Sebelum Dijemput Nenek, Dituntut Mirip Angga Yunanda

ERA.id - Dodit Mulyanto mengaku menjalani proses yang tidak mudah saat berperan sebagai saudara kembar Angga Yunanda dalam film Sebelum Dijemput Nenek. Dodit mengaku tersiksa harus mencukur kumisnya demi mirip Angga Yunanda.

Komedian asal Blitar ini mengungkap salah satu hal yang paling berat baginya adalah kewajiban mencukur kumis setiap pagi sebelum syuting. Hal ini dilakukan karena karakter Angga Yunanda dalam film tersebut tampil bersih tanpa kumis.

"Aku harus capek tiap pagi itu aku harus cukur kumis. Karena di situ Angga itu, Hestu itu, enggak punya kumis kan? Jadi aku tiap pagi cukuran, dikasih foam gitu, krek krek krek gitu. Nyiksa banget lho dan gatal," ujar Dodit Mulyanto saat di temui di Metropole XXI, Jakarta Pusat, Jumat (19/12/2025).

Tak hanya soal kumis, Dodit juga harus rutin mengecat rambutnya. Ia mengungkap bahwa rambut aslinya sebenarnya sudah memutih sejak duduk di bangku sekolah dasar, namun demi peran ini ia harus tampil lebih segar seperti anak muda.

"Rambutku harus dicat tiap hari karena rambutku memang aku tuh kelas satu SD memang sudah putih gini. Aku kan Gen-Z ya, takutnya dikira tua ya," pungkasnya.

Bahkan, demi mengimbangi bentuk tubuh Angga, Dodit sampai menyempatkan diri untuk olahraga gym.

"Jadi aku sebelumnya nge-gym. Jadi kan berat badanku kan tuh ada per-nya. Aku 'aduh, harus sama Angga nih', minimal badannya agak sama gitu. Aku nge-gym, aku push up," tuturnya.

Meski sempat ragu memerankan anak kembar, Dodit mengaku menjadi lebih yakin setelah mengetahui lawan mainnya adalah Angga Yunanda yang sangat antusias. Selama proses syuting, Dodit juga banyak belajar teknik akting serius dari Angga.

"Dan ternyata memang aku dari dideketin sama Angga, aku jadi banyak belajar sama Angga. Angga itu aktingnya jago banget, jadi aku banyak sekali dikasih inputan di sini. Makasih ya, Ang (Angga)," ungkapnya.

Sebelum Dijemput Nenek dapat disaksikan di bioskop mulai tanggal 22 Januari 2026.