Jadi Saudara Kembar Dodit Mulyanto, Angga Yunanda Akui Hitamkan Badan hingga Pernah Tipes

ERA.id - Angga Yunanda menceritakan proses awal keterlibatannya di film horor komedi terbarunya, Sebelum Dijemput Nenek. Angga mengaku sangat kaget sekaligus antusias saat tahu akan dipasangkan dengan Dodit Mulyanto sebagai saudara kembar.

Angga mengaku kondisi kesehatannya sempat menurun drastis selama proses syuting berlangsung.

"Aku reaksinya sebenarnya lebih kaget pas dikasih tahu Mas Dodit yang bakal main sih, daripada baca skenarionya. Aku sampai tipes lho kemarin," ujar Angga Yunanda saat ditemui di Metropole XXI, Jakarta Pusat, Jumat (19/12/2025).

Meski sempat sakit, Angga menjelaskan bahwa alasan utamanya mau bergabung dalam proyek ini adalah karena kehadiran Dodit Mulyanto. Menurutnya, naskah film ini tidak hanya menawarkan tawa, tapi juga cerita yang punya makna mendalam.

"Alasan utamanya pasti karena Mas Dodit main di sini gitu. Itu beneran alasan pertama karena pas dikasih tahu skenarionya emang sudah sangat lucu, terus menghibur banget, tapi tetap kayak ada deep meaning dari filmnya sendiri gitu lho. Jadi enggak cuma sekadar ngelucu saja tapi ada banyak layer-layer di dalamnya," tuturnya.

Demi mengimbangi akting Dodit, Angga pun melakukan perubahan fisik dengan totalitas. Ia rela melakukan tanning atau menggelapkan warna kulitnya agar terlihat meyakinkan sebagai saudara kembar Dodit.

"Iya, sempat tanning. Terus effort banget sih syuting ini," ungkapnya.

Angga menambahkan bahwa dirinya sangat kagum dengan totalitas kerja lawan mainnya itu. Ia merasa chemistry yang terbangun di antara mereka sangat spesial dan sulit didapatkan dengan pemain lain.

"Nah itu yang aku suka dari Mas Dodit, dia sangat full effort. Sedangkan kalau sama mungkin pemain-pemain yang lain, aku enggak kepikiran nih bisa main dengan chemistry yang sangat luar biasa (atau tidak)," tuturnya.

Angga juga membagi cerita lucu di balik layar tentang kedekatannya dengan Dodit. Keakraban yang dibangun itu, kata Angga, membuat dirinya sering dijahili karena Dodit merasa ‘iri’ dengan hal-hal kecil yang ia lakukan, salah satunya soal kebiasaan membawa botol minum sendiri atau tumbler.

“Contohnya misalnya kita semua kan punya tumbler kan. Kita tuh ke mana-mana pasti pakai tumbler gitu karena ya gimana pun juga tumbler tuh lebih efisien gitu. Jadi kita enggak harus nenteng-nenteng kayak botol gede gitu. Jadi kita isi ke tumbler kita masing-masing,” ungkapnya.

"Tapi entah kenapa dia (Dodit) tuh selalu iri karena dia satu-satunya orang yang nggak punya tumbler di film ini. Iya, jadi kadang-kadang tumbler aku disembunyiin, dihilangi," tambahnya.

Sebelum Dijemput Nenek akan tayang di bioskop mulai tanggal 22 Januari 2026.