Gagal Tepati Janji Haji Bareng, Yura Yunita Antar Vidi Aldiano ke Liang Lahat

ERA.id - Yura Yunita merasa sedih sekaligus lega melepas sahabat tercinta, Vidi Aldiano, untuk selama-lamanya. Yura pun sempat bertemu untuk terakhir kalinya hingga ikut serta melaksanakan sholat jenazah untuk Vidi.

Saat ditemui di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Minggu (8/3/2026), Yura Yunita mengatakan bahwa ia menerima kabar kepergian Vidi Aldiano saat berada di Madinah. Kabar itu pun langsung membuatnya hacur dan sedih dalam satu waktu.

“Kabar... pas lagi di Madinah, selepas Sholat Dzuhur di Madinah terus dapet kabar (Vidi meninggal dunia). Sedih banget. Terus ya udah kita langsung pulang, terbang ke Indonesia,” ujar Yura Yunita.

Pelantun “Tutur Batin” ini pun mengungkap bahwa ia langsung menuju ke rumah duka yang terletak di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Yura pun merasa lega lantaran tiba tepat waktu sehingga bisa melihat wajah Vidi untuk terakhir kalinya.

“Tadi sempet ke rumah duka, sempet ke masjid, sholatin, sholatin Babe. Alhamdulillah sempet nganterin dia sampai ke liang lahatnya. Indah sekali. Babe ganteng sekali,” ungkapnya.

Lalu, kata Yura, ia bersama Vidi dan teman-teman lainnya memang sudah memiliki rencana untuk menunaikan ibadah Haji bersama. Bukan hanya itu saja, Yura juga berencana untuk berkunjung ke rumah Vidi untuk menjenguk sepulangnya dari Tanah Suci.

“Emang janjian sore ini jam empat sore mau ketemu, tapi ternyata ketemunya langsung di tempat istirahat terakhir,” kata Yura.

Lebih lanjut, Yura Yunita berdoa agar mendiang Vidi Aldiano husnul khotimah dan ditempatian di tempat terbaikNya.

“Alhamdulillah meninggalnya dengan indah, di hari yang indah, di hari turunnya Al-Quran, di bulan puasa juga, jadi insya Allah husnul khotimah, Babe,” pungkasnya.

Vidi Aldiano diketahui menghembuskan nafas terakhir pada Sabtu (7/3/2026) di kediamannya dengan ditemani orang-orang tercinta. Vidi menutup mata sekira pukul 16.33 WIB setelah berjuang selama enam tahun melawan kanker ginjal.

Jenazah Vidi Aldiano dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Tanah Kusir, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pemakaman itu dihadiri sejumlah kerabat seperti Bunga Citra Lestari, Tara Basro, Luna Maya, Raisa, Afgan, Enzy Storia, Nino RAN, Baskara Mahendra, Yuki Kato, Deddy Corbuzier, Habib Ja’far, Reza Chandika, hingga Prilly Latuconsina.