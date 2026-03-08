Enzy Storia Kenang Momen Terakhir Bersama Vidi Aldiano: Diajak Bercanda Dia Enggak Respons

ERA.id - Enzy Storia mengenang momen terakhir bersama Vidi Aldiano sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Enzy mengatakan sempat bertemu Vidi sehari sebelum berpulang.

Saat ditemui usai pemakaman Vidi Aldiano di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Enzy mengungkap bahwa ia tidak pernah putus komunikasi dengan Vidi Aldiano. Ia bahkan sempat bertemu satu hari sebelum Vidi Aldiano berpulang.

“Aku hampir tiap hari ya komunikasi sama Vidi jadi sebelum Vidi ngedrop juga masih komunikasi. H-1 Vidi pergi juga aku masih ketemu sama Vidi, masih (nahan nangis) bercanda sama Vidi,” ujar Enzy Storia ditemui di TPU Tanah Kusir, Minggu (8/3/2026).

Meski sempat bertemu untuk terakhir kalinya dengan Vidi, Enzy mengungkap bahwa suami Sheila Dara itu sudah tidak memberikan respons. Vidi, kata Enzy, hanya memberi gerakan tangan sebagai bentuk respons tidak langsung kepadanya.

“Vidi enggak bisa ngerespons aku, tapi cuma Vidi ngasih gerakan tangan gitu yang dia tahu ada aku disitu gitu. Itu udah bikin aku cukup happy dia tau aku hadir buat dia,” ungkapnya.

Enzy lantas mengungkap kondisi terakhir Vidj Aldiano setelah dinyatakan meninggal dunia. Menurutnya, kondisi jenazah Vidi tersenyum dengan indah.

“Aku pokoknya doain semoga Vidi sekarang udah enggak sakit lagi. Vidi udah bahagia. Kemarin juga sempat ngeliat Vidi senyum, lebih ke sumringah ya,” kata Enzy.

Lebih lanjut Enzy Storia mengatakan dirinya sudah ikhlas melepas kepergian Vidi Aldiano. Ia pun senang mengetahui Vidi sudah tidak perlu menahan sakit yang selama ini ia alami.

“Aku sebagai sahabatnya juga ikutan senang, ikutan lega gitu. Sedih iya pasti tapi aku lebih ke bahagia sih karena Vidi tenang, dipanggilnya juga di hari yang Insya Allah baik di bulan Ramadan juga. Aku justru iri malah pengen nanti kayak Vidi gitu amalannya. Biar setenang Vidi lah gitu,” pungkasnya.

Vidi Aldiano diketahui menghembuskan nafas terakhir pada Sabtu (7/3/2026) di kediamannya dengan ditemani orang-orang tercinta. Vidi menutup mata sekira pukul 16.33 WIB setelah berjuang selama enam tahun melawan kanker ginjal.

Jenazah Vidi Aldiano dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Tanah Kusir, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.