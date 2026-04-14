Ini Adegan Tersulit Angga Yunanda dan Maudy Ayunda di Film Para Perasuk

ERA.id - Angga Yunanda dan Maudy Ayunda mengungkap adegan paling berkesan sekaligus menantang dalam film Para Perasuk. Angga dan Maudy sepakat adegan kerasukan menjadi yang paling sulit.

Pemeran Bayu dalam film Para Perasuk ini mengatakan adegan mencari roh kera, macan, hingga lintah menjadi yang tersulit untuk dilakukan. Dalam adegan itu, Angga harus mengitari pohon dengan perkiraan luas dua kali lapangan padel.

“Semua scene-nya berat ya. Tapi kalau salah satu yang paling berat mungkin pas aku nyari roh, antara kera, macan, sama lintah. Aku lari ngelilingin pohon, terus kayaknya gedenya lumayan, kayak dua kali lapangan padel gitu, aku harus kelilingin,” ujar Angga Yunanda saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (14/4/2026).

Bukan hanya itu saja, saat adegan itu diambil, sutradara Wregas Bhanuteja menggunakan kamera 360 derajat yang memperlihatkan Angga Yunanda berlari secara nyata. Ia pun mengakui tidak bisa berbuat curang lantaran direkam secara keseluruhan.

Selain itu, kontur tanah yang menjadi pijakan juga menambah kesulitan tersendiri bagi Angga. Ia bahkan mengaku sempat mengalami sesak nafas lantaran hidungnya dipenuhi tanah.

“Yang paling sulit itu karena kontur tanah sih. Kontur tanah, terus karena pas melata dan merayap itu otomatis kan debunya pasti naik ke atas gitu, jadi semuanya tuh full masuk hidung aku sampe kayak sesak napas gitu,” ungkapnya.

Sementara itu, Maudy Ayunda yang memerankan Laksmi mengatakan adegan paling sulit untuk dilakukan ialah saat ia harus melata di tengah guyuran hujan. Adegan itu menurutnya paling menguras emosi dan menantang untuk dilakukan.

“Aku yang hujan. Laksmi ngajak ngobrol Bayu minta disambetin itu. Karena itu secara teknis sambil hujan, tapi aku merayap. Melintah di situ secara emosionalnya juga cukup tinggi dan waktunya tidak banyak. Jadi itu personally challenging,” kata Maudy.

Film Para Perasuk turut dibintangi oleh Anggun. C Sasmi, Chicco Kurniawan, Bryan Domani, Indra Birowo, serta Ganindra Bimo. Film ini akan tayang pada 27 April 2026.