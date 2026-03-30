Cerita Maudy Ayunda Isi Soundtrack Film Para Perasuk, Kisahkan Orang yang Cari Pelarian

ERA.id - Maudy Ayunda menjadi pengisi soundtrack dalam film yang dibintanginya, Para Perasuk. Maudy mengungkap lagu yang dinyanyikan ini sebagai representasi untuk orang-orang yang ingin mencari pelarian.

Dalam film Para Perasuk, Maudy Ayunda menyanyikan sekaligus menciptakan dua lagu sekaligus yakni “Di Tepi Lamunan” dan “Aku yang Engkau Cari”. Sutradara Wregas Bhanuteja mengatakan ide untuk soundtrack ini tercipta dari hasil yang tidak direncanakan sebelumnya.

"Kita awalnya enggak berencana. Habis film selesai, Maudy nonton, Maudy terbesit Maudy tergerak... eh waktu syuting ya Mod? Waktu syuting dia sudah tergerak kayaknya gue pengen nulis lagu deh dari frekuensi Para Perasuk ini karena energinya kok frekuensinya nyampe ke dia gitu," ujar Wregas saat ditemui di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (30/3/2026).

Maudy lantas membenarkan pernyataan Wregas soal ide pembuatan lagu untuk soundtrack film Para Perasuk. Ia pun ingin menunjukkan bahwa lagu yang diciptakan ini bisa mewakili seorang perasuk untuk para pelamunnya.

Namun di sisi lain, Maudy juga menilai lagu "Di Tepi Lamunan" juga bisa mewakili perasaan seseorang yang sedang mengalami keresahan dan mencari pelarian.

"Jadi sebenernya ini kayak seorang Perasuk yang menyanyikan lagu untuk pelamunnya. Tapi di sisi lain, ini juga lagu buat siapa pun yang punya keresahan, yang ingin mencari tempat rehat sejenak, ingin mencari pelarian, ingin bersandar di orang yang dia sayangi dan bisa memeluk dia," jelas Maudy.

Selain itu, Maudy juga mengakui dirinya sempat mengalami kesulitan saat pembuatan kedua lagu tersebut. Kesulitan ini terutama dalam penentuan lirik lagu yang harus disesuaikan dengan film yang juga dibintangi Angga Yunanda ini.

"Kalau dalam proses membuat lagu sih kesulitannya tetap ada dalam arti kadang-kadang tuh kita perlu waktu untuk menemukan misalnya lirik atau kata-kata yang pas. Itu sempet back and forth dan sebenernya Wregas sempet ada beberapa masukin juga, ngusulin juga, gitu," ungkap Maudy.

Film Para Perasuk dibintangi oleh Maudy Ayunda, Angga Yunanda, Anggun C. Sasmi, Bryan Domani, Chicco Kurniawan, Ganindra Bimo, Indra Birowo, hingga Ivonne Kartika. Film ini akan tayang pada 23 April 2026.