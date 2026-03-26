Cerita Amara Sophie Diganggu Makhluk Halus, Sulit Tidur hingga Mimpi Mirip CCTV

ERA.id - Aktris Amara Sophie mengungkap kejadian mengerikan saat syuting film horor Aku Harus Mati. Amara mengaku mengalami luka akibat diganggu makhluk halus.

Berperan sebagai Tiwi, Amara Sophie dihadapkan dengan tantangan menegangkan dengan makhluk halus. Ia yang memang sering mendapat gangguan sebelum syuting merasa terganggu dengan hal itu.

“Emang dari sebelum syuting ini gampang "ketempelan". Jadi pas syuting ini ya lumayan banyak ketempelan,” ujar Amara Sophie saat ditemui di Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (26/3/2026).

“Sebenarnya pas lagi syuting aku berusaha untuk nggak mikir ya, tapi emang lumayan mengganggu,” imbuhnya.

Meski berusaha untuk tidak memikirkan hal itu, Amara justru semakin diganggu dengan makhluk tak kasat mata itu. Apalagi saat ia harus mengambil adegan di malam hari yang semakin meningkatkan gangguan tersebut.

“Kita lagi take syuting kan pasti dari malam sampai pagi gitu. Dan banyak momen di mana karena jam 2 jam 3 diganggu kayak gitu, akhirnya aku nggak bisa tidur kalau matahari belum naik,” ungkapnya.

Lalu, kata Amara, ia pernah mengalami mimpi tidak biasa lantaran seperti melihat dirinya sendiri di CCTV. Di dalam mimpi itu, Amara melihat tubuhnya ditemani banyak makhluk halus yang menyeramkan.

“Jadi misal kita di sini, bentuknya (perspektif mimpi) CCTV lihat aku yang lagi kayak gini. Cuma bedanya CCTV aku di saat tidur ya aku melihat aku tidur dengan makhluk-makhluk yang lagi ada apa aja di sekitar aku,” jelasnya.

Akibatnya, tubuh Amara pun mengalami banyak luka lebam di bagian kakinya. Luka lebam itu juga cukup parah hingga ke area betis.

“Kaki yang parah sih. Paha pokoknya ada beberapa, terus kayak betis gitu-gitu,” imbuhnya.

Film Aku Harus Mati turut dibintangi Hana Saraswati dan Prasetya Agni. Film ini akan tayang pada 2 April 2026.