Hana Saraswati Rela Buka Mata Batin Demi Aku Harus Mati, Akui Jadi Lebih Sensitif

ERA.id - Aktris Hana Saraswati merelakan dirinya untuk membuka mata batin demi film Aku Harus Mati. Hana pun mengaku banyak mengalami perubahan pada tubuhnya sejak mata batinnya dibuka.

Berperan sebagai Mala dalam film garapan sutradara Hestu Saputra, Hana merelakan dirinya untuk dibuka mata batin demi totalitas dalam berkarya. Ia mengakui efek dari membuka mata batin itu melekat hingga satu tahun setelah syuting berakhir.

"Yang paling berkesan buat aku. Karena meninggalkan kesan yang cukup lama hingga satu tahun kemudian. Tapi setelah pulang dari sana, kok aku mendadak jadi jauh lebih sensitif terhadap hal-hal yang mistis padahal sebelumnya aku tidak dekat dengan hal-hal yang mistis yang gaib gitu," ujar Hana saat ditemui di Epicentrum, Jakarta Selatan, Kamis (26/3/2026).

Hana menjelaskan sebelum mengambil adegan yang membuatnya harus membuka mata batin, ia lebih dulu melakukan konsultasi dengan para pakar. Ia bahkan mengikuti serangkaian ritual khusus agar pesan yang ingin disampaikan dalam film bisa diterima penonton.

"Memang saat di scene itu tidak ada rasa apa-apa ya, mungkin kayak rasanya memang aku menjadi Mala yang sebenar-benarnya, aku ada di situ, aku hadir," ungkapnya.

Meski demikian, Hana Saraswati memilih untuk memaklumi kejadian yang dialaminya selama syuting hingga selesai. Ia menilai kejadian mistis yang dialaminya itu sebagai hal yang normal dan wajar terjadi.

"Tapi memang namanya juga syuting film horor ya, memang banyak banget kejadian-kejadian mistis yang pasti terjadi di lokasi syuting," imbuhnya.

Film Aku Harus Mati turut dibintangi oleh Amara Sophie, dan Prasetya Agni. Film ini akan tayang pada 2 April 2026.