Murka Disinggung Soal Legging, Salmafina Sunan Tegur Keras Istri Taqy Malik

ERA.id - Salmafina Sunan murka setelah namanya menjadi perbincangan yang dipicu oleh istri dari mantan suaminya, Taqy Malik, Serell Nadirah. Salmafina geram lantaran masalah perceraiannya dengan Taqy Malik disinggung Kembali oleh Serell.

Lewat serangkaian unggahan di Instagram pribadinya, Salam membagikan tangkapan layer dari unggahan milik Serell di akun Threads. Pada unggahan itu, Serell terang-terangan menyebut masa lalu suaminya yang bercerai akibat legging.

"Jujurly risih juga lama lama sm org yg kemakan hoax media ttg masallu suami cerai perkara legging," tulisnya.

Unggahan itu lantas langsung mendapat respons dari Salmafina. Ia bahkan menantang Serell untuk berkomunikasi langsung dengannya.

"Hay kak @sherel_thalib sini sini kita cerita di DM. Ibu saya kok saksinya bahwa itu (legging) memang menjadi SALAH SATU PERMASALAHAN. Bukan aku duluan ya yang mulai threads ini," ujar Salmafina, dikutip ERA, Jumat (27/3/2026).

Putri dari pengacara kondang Sunan Kalijaga ini pun menekankan bahwa ia tidak pernah mengganggu rumah tangga mantan suaminya pasca berpisah. Hal ini lantaran Salma memilih untuk menghormati Taqy yang sudah memiliki istri.

Selain itu, Salmafina juga mengungkap bahwa ia tidak memiliki keinginan untuk berurusan dengan istri Taqy Malik. Ia bahkan memilih untuk menghormati dan menghargai Serell sebagai istri dari mantan suaminya.

"Tidak pernah terbesir di otakku untuk bersinggungan dengan istri baru Beliau yang sangat saya hormati, sangat saya jaga perasaannya. Setiap kali saya berbicara dengan suami dia, saya selalu mendoakan dan bertanya tentang istri barunya. Atas dasar saya menghargai dan menghormati. Jadi saya jujur nggak nyangka kalau akan diginiin," tegasnya.

Meski demikian, Salmafina meminta agar publik tidak menghujat siapapun atas permasalahan yang muncul. Ia juga memilih untuk menghormati keluarga baru Taqy Malik dan tidak ingin dikaitkan kembali di masa depan.

Di sisi lain, Salmafina juga tidak menutup kemungkinan apabila nantinya muncul perbandingan yang mengaitkan suaminya kelak dengan Taqy Malik. Ia berharap kelak mendapat pasangan yang bisa menerima masa lalunya dan segala konsekuensi yang akan terjadi.

Lebih lanjut, Salmafina Sunan menekankan agar netizen tidak perlu menyerang Taqy Malik dan istrinya lebih jauh. Terlebih lagi, serangan itu mengarah pada persoalan anak.

“Sesebel-sebelnya kalian, please jangan sampe nyerang masalah punya anak. Anak itu rezeki yang cuma Tuhan yang tahu kapan kita dititipin. Jangan dikaitkan dengan ini itu,” katanya.

Bagi Salmafina, persoalan anak jangan menjadi senjata untuk menyerang Taqy Malik dan keluarga sebab dirinya juga sampai saat ini belum menikah. Ia juga tidak tahu bagaimana nasib rumah tangganya kelak.

“Please kalau kalian sayang Lilis (Salmafina), dimohon untuk menjaga dalam berkata-kata dan mendoakan orang lain. Lilis pribadi nggak pernah nyumpahin atau mendoakan hal buruk menimpa siapapun yang menyakiti Lilis. Jad alangkah baiknya kalian warga Lilis juga demikian,” tutupnya.

Diketahui Salmafina Sunan dan Taqy Malik sempat menikah pada tahun 2017. Pernikahan itu hanya berjalan selama kurang lebih tiga bulan dan resmi berpisah pada Februari 2018.

Sementara itu, Serell memilih untuk mengunci akun Instagram pribadinya setelah Salmafina Sunan menanggapi unggahannya.