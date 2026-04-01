LANY Kembali Konser di Indonesia, Tiket Dijual Mulai 13 April 2026

ERA.id - Grup musik pop rock asal Amerika Serikat, LANY, akan kembali menghibur penggemar di Indonesia lewat konser LANY: soft world tour. Konser ini akan diselenggarakan pada 30 Oktober 2026.

Promotor TEM Presents dan Live Nation mengonfirmasi konser dari pelantun "Malibu Nights" itu ke Jakarta. Paul Klein akan Kembali menemui penggemar Tanah Air pada 30 Oktober 2026.

"Dalam tur ini, LANY akan menggelar konser satu malam spesial di Indonesia Arena pada 30 Oktober 2026," demikian pernyataan promotor yang diterima ERA, Rabu (1/4/2026).

Konser bertajuk LANY: soft world tour ini akan merayakan evolusi musikal LANY, sekaligus menghadirkan koneksi emosional yang telah menjadikan mereka salah satu band pop paling dicintai oleh penggemar di seluruh dunia.

Nantinya LANY akan membawakan deretan lagu hits global seperti "ILYSB", "Malibu Nights", "Thru These Tears" hingga karya-karya terbaru LANY.

Terkait harga tiket konser tersebut, promotor belum memberikan rincian lebih lanjut. Pihaknya hanya meminta para penggemar untuk mengamankan tiket awal yang dijual mulai 13 April 2026 pukul 12.00 hingga 23.59 WIB.

"Penggemar dapat mendaftarkan diri untuk mendapatkan kode melalui THISISLANY.COM/TOUR yang nantinya akan menerima email berisi kode general yang disesuaikan dengan kota konser yang mereka pilih," ujar promotor.

Sementara itu, penjualan tiket untuk umum akan dimulai pada Selasa, 14 April pukul 12.00 WIB melalui LanyinJakarta2026.com.