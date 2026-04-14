Tiket Ludes Hitungan Menit, Promotor Tambah Jadwal Konser EXO di Jakarta

ERA.id - Promotor konser EXO di Indonesia, Dyandra Global Edutainment, memutuskan untuk menambah jadwal pertunjukan untuk Suho, Kai, D.O, Sehun, dan Chanyeol. Penambahan hari ini diumumkan promotor usai tiket konser EXO ludes terjual hanya dalam hitungan menit.

Melalui pernyataan di Instagram resmi Dyandra, pihak promotor menyampaikan bahwa konser bertajuk EXhOrizon in Jakarta bertambah satu hari di tanggal 6 Juni 2026.

"[PENAMBAHAN ACARA] EXO PLANET #6 - EXhOrizon di JAKARTA. Momennya belum berakhir karena akan ada tambahan acara lagi. Catat tanggalnya! 6 Juni 2026 (18:30 WIB) Indonesia Arena," tulis promotor dikutip ERA, Selasa (14/4/2026).

Dalam pernyataan yang dibagikan itu, promotor menekankan bahwa konser EXO di Indonesia di tanggal 7 Juni 2026 sudah habis terjual. Di sisi lain, kabar bahagia ini juga mengejutkan penggemar lantaran promotor mengumumkan pembelian tiket EXO di hari tambahan dijual pada Rabu, 15 April 2026.

"Tiket akan mulai dijual pada 15 April 2026 pukul 14:00 eksklusif melalui dyandraglobalstore.com. Jangan sampai ketinggalan, EXO-L!" ungkapnya.

Lebih lanjut, Dyandra Global Edutainment juga menekankan agar para penggemar berhati-hati dalam membeli tiket. Pihaknya tidak akan bertanggung jawab dengan pembelian tiket di luar jalur resmi yang sudah diumumkan.

"Kami tidak bertanggung jawab atas masalah apa pun yang timbul dari pembelian tiket di luar situs penjualan tiket resmi kami. Untuk pengalaman yang aman dan terjamin, pastikan Anda membeli tiket hanya melalui situs penjualan tiket resmi kami," tegasnya.

Sebelumnya, Dyandra Global Edutainment mengumumkan jadwal konser comeback pelantun "MAMA" di Indonesia pada 27 Maret 2026. Pada pengumuman awal, promotor hanya menyediakan satu hari konser yang akan digelar pada 7 Juni 2026.

Namun saat penjualan tiket membership hingga general sale dibuka, banyak penggemar yang kecewa lantaran tidak mendapatkan tiket konser dari idola mereka. Penggemar lantas meminta agar promotor menambahkan jadwal konser tambahan untuk EXO.