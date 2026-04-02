Dinikahi Emir Mahira, Zee Asadel Banjir Air Mata di Trailer Kupilih Jalur Langit

ERA.id - MD Pictures resmi merilis trailer dari film Kupilih Jalur Langit yang dibintangi oleh Zee Asadel dan Emir Mahira. Trailer itu menampilkan sosok Zee yang harus mengalami mimpi buruk di pernikahannya.

Dalam trailer berdurasi 2 menit 19 detik itu, Zee tampil berbeda dengan mengenakan hijab dan melangsungkan pernikahan dengan Ustaz Furqon, yang diperankan Emir Mahira.

Zee menuturkan di film ini ia harus mengalami dilema lantaran sang suami gagal move on dari mantan perempuan idamannya, Dara (Ratu Rafa).

"Di film ini, aku harus memerankan mimpi buruk semua perempuan, pasangannya belum move on. Amira adalah gambaran kekuatan perempuan yang harus tetap berdiri tegak meski hatinya sedang tidak baik-baik saja," tutur Zee saat ditemui di MD Places, Senin (30/3/2026).

Meski demikian, Emir menekankan di film ini tidak ada peran antagonis yang bisa dibenci oleh para penonton. Emir justru menyebut nantinya penonton akan terbagi antara membela Amira (Zee Asadel) atau Furqon.

"Uniknya, film ini nggak menempatkan satu karakter sebagai 'penjahat'. Penonton nanti akan bisa memihak ke Amira, tapi mungkin ada juga yang memahami posisi Furqon," jelas Emir.

Kupilih Jalur Langit tayang mulai 23 April 2026.