Cerita Donny Alamsyah Syuting Naik Kapal Fregat TNI AL, Merasa Bangga dan Bersyukur

ERA.id - Donny Alamsyah membagikan pengalaman naik kapal fregat milik TNI AL saat menjalani proses syuting film The Hostage's Hero. Donny merasa bangga sekaligus menjadikan pengalaman yang tidak terlupakan.

Berperan sebagai Letkol Taufiq, Donny Alamsyah merasakan langsung rasanya menjadi komando di sebuah kapal perang yang harus mengusir perompak di lautan.

"Itu buat saya adalah sebuah pengalaman yang membanggakan sekaligus juga pengalaman yang berharga ya karena saya duduk dan mengkomandani sebuah unit tempur yang besar dan dahsyat gitu," kata Donny Alamsyah ditemui di Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

Kepala Dinas Sejarah Angkatan Laut (Kadisjarahal) Laksamana Pertama TNI I Made Wira Hady Arsanta Wardhana menambahkan film menjadi medium yang tepat untuk menyebarluaskan sejarah.

Terlebih cerita The Hostage's Hero diambil langsung dari kisah nyata pembebasan 36 sandera MT Pematang di Selat Malaka pada tahun 2004. Peristiwa bersejarah itu menjadi pengingat bagaimana armada laut Indonesia harus berjuang melawan segala keterbatasan demi menjaga perairan Tanah Air.

"Peran media film itu penting untuk saat ini namun lebih kepada media publikasi menyebarluaskan sejarah dengan lebih fleksibel," kata Wira Hady.

Setelah perilisan The Hostage's Hero, Wira Hady mengatakan TNI AL masih memiliki rencana untuk membuat film lain. Ada beberapa peristiwa bersejarah lain yang menarik untuk diangkat ke medium audiovisual.

"Sebenarnya media film dalam mempublikasikan sejarah itu sangat efektif dan lebih mudah dipahami sehingga Disjarahal masih memiliki rencana untuk mengangkat sejarah dengan menggunakan media film," kata Wira Hady.

"Karena banyak sekali sejarah TNI AL dan sejarah maritim Nusantara yang perlu diketahui publik," lanjutnya.

Namun Dinas Sejarah Angkatan Laut (Disjarahal) harus berkoordinasi dengan pihak lain untuk menggarap cerita menarik lainnya.

The Hostage's Hero adalah film drama aksi militer yang diangkat dari kisah nyata operasi pembebasan sandera di Selat Malaka tahun 2004. Film ini berfokus soal ketegangan di atas kapal MT Pematang yang dikuasai oleh perompak bersenjata.

Fokus utama cerita mengikuti kepemimpinan (saat itu) Letkol Taufiq, perwira TNI Angkatan Laut yang cerdas dan berani, dalam merancang strategi pembebasan yang mustahil.

Dengan taruhan 36 sandera, Letkol Taufiq dan timnya di KRI Karel Satsuitubun-356 berpacu dengan waktu dan gelombang laut yang ganas untuk meluncurkan serangan mendadak demi membawa pulang para sandera dengan selamat.

Film The Hostage's Hero dibintangi oleh Donny Alamsyah, Rifky Balweel, Asri Welas, Bang Tigor, Aditya Herpavi, Chocky Sitohang, Ritassya Wellgreat, dan Brata Santoso. Film ini tayang di bioskop mulai hari ini, Kamis 2 April 2026.