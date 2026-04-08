Angkat Kisah Penyakit Dengki, Film Ain Tayang Lebih Dulu di Asia dan Rusia

ERA.id - Rumah produksi MVP Pictures resmi merilis film body horor terbaru berjudul Ain. Film yang dibintnagi Putri Ayudia dan Fergie Britney ini tayang lebih dulu di Asia dan Rusia.

Produser Raam Punjabi mengatakan film Ain yang dijadwalkan tayang di Indonesia pada 7 Mei 2026 ini diminta lebih dulu untuk rilis di kancah global. Permintaan ini bahkan datang tanpa melihat sinopsis maupun trailer dari film Ain.

"Film ini, mereka (Malaysia) minta ditayangkan itu tanpa baca sinopsis, tanpa lihat poster, tanpa lihat trailer. Berarti Ain sudah terkenal, jadi bahaya yang dipamerkan oleh masing-masing," ujar Raam Punjabi saat ditemui dalam perilisan poster dan trailer film Ain di Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (8/4/2026).

Raam menuturkan semula ia mengira bahwa fenomena ain hanya terkenal di Indonesia saja. Tetapi saat sutradara Archie Hekagery menawarkan film ini kepadanya, ia terkejut dengan antusiasme penonton di Asia hingga Rusia.

"Film ini untuk diedarkan lebih dulu tanpa poster, tanpa sinopsis, tanpa trailer. Begitu juga di Kamboja, begitu juga di Malaysia. Semangat saya tambah waktu Rusia minta film ini ditayangkan lebih dulu," jelasnya.

Di sisi lain, ia menyadari Rusia yang tidak kental dengan agama Islam ini mengenal istilah ain dengan sebutan evil eye. Dengan pengetahuan itu, Raam berharap film Ain bisa menjadi sarana edukasi bagi para penonton hingga ke Rusia.

"Itu yang membuat saya lebih yakin bahwa film ini, di samping bisa jadi hiburan untuk masyarakat, bisa jadi bahan edukatif. Itu alasan saya untuk lebih yakin terhadap film ini karena negara-negara tetangga bahkan sampai ke Rusia, film ini akan diedarkan lebih dulu, minimal bareng-bareng," tegasnya.

Film Ain mengangkat kisah tentang penyakit yang dipicu oleh rasa dengki dari pandangan mata yang dikemas dengan unsur body horror intens.