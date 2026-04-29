Syuting Pakai Prostetik, Fergie Brittany Akui Sempat Kena Panic Attack

ERA.id - Aktris Fergie Brittany mengaku sempat mengalami panic attack saat menjalani sebuah adegan di film Ain. Rasa cemas dan ketakutan itu dialami Fergie saat ia harus memakai prostetik dan tenggelam di dalam air.

Saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Fergie mejelaskan syuting menggunakan prostetik di sekujur tubuhnya ini menjadi pengalaman pertama baginya. Ia pun mengakui penggunaan prostetik pada wajah dan tubuhnya sempat menimbulkan masalah kecemasan dan ketakutan selama syuting berlangsung.

"Yang waktu aku di bathub itu kan masuk ke air. Itu benar-benar pas aku masuk air, itu airnya masuk ke dalam topengnya. Jadi itu aku sempat panic attack sampai kayak 'Kak Putri, Kak Putri, Kak, Kak' (panik)," ujar Fergie.

"Itu benar-benar sampai kayak aku sudah keluar dari air tapi airnya masih di muka," imbuhnya menambahkan.

Selain adegan tersebut yang membuatnya mengalami panic attack, aktris 32 tahun ini juga menceritakan adegan lain yang cukup sulit untuk dilakukan. Salah satu adegan itu adalah ketika ia harus berkelahi dengan lawan mainnya, Putri Ayudia.

"Yang (adegan) berantem sih. Yang pertama, secara moral tuh jambak jilbab orang saja itu sudah sulit banget. Terus kedua, memang itu kan koreonya juga lumayan agak "wah" gitu. Sedangkan medannya cukup sempit tadi kan? Apalagi kan aku pakai prostetik," ungkapnya.

Kendala itu pun membuat Fergie harus menjaga keseimbangan agar prostetik yang dipakai tidak jatuh. Hal ini pun menjadi kendala teknis yang cukup menantang baginya.

Lebih lanjut, Fergie Brittany mengungkap bahwa dirinya lebih menjaga sikap dalam bermedia sosial setelah membintangi film Ain. Ia memilih untuk sadar diri akan kapasitasnya dalam menyukai atau melihat sesuatu yang menurutnya indah.

"Semuanya itu harus ada porsi yang tepat. Kitanya yang ngepos, yang ngomong. Kitanya yang melihat seperti gue, maksudnya pas melihat seperti, "Bagus sih tapi ya sudah," porsinya cukup segitu saja. Jangan iri dengki ya," pungkasnya.

Film Ain dijadwalkan tayang pada 7 Mei 2026 di bioskop Indonesia.