Hammersonic Ubah Format Jadi Festival Tertutup, Uang Tiket Dikembalikan Penuh

ERA.id - Gelaran festival musik rock dan metal terbesar di Asia Tenggara, Hammersonic, resmi mengubah konsep menjadi konser tertutup. Keputusan ini dilakukan setelah berbagai pertimbangan dari Ravel Entertainment.

CEO Ravel Entertainment, Ravel Junardy menjelaskan keputusan ini dilakukan setelah berbagai pertimbangan dan dinamika yang terjadi selama beberapa hari ini. Ravel memutuskan akan mengembalikan dana secara penuh kepada seluruh pemegang tiket Hammersonic Festival 2026.

"Saya akan merefund penuh 100% bagi seluruh pemilik tiket Hammersonic Festival 2026. Proses refund akan dilakukan mulai minggu depan," ujar Ravel dalam keterangan tertulis yang dikutip ERA, Rabu (22/4/2026).

Dalam pernyataan itu, Ravel juga resmi menutup penjualan tiket Hammersonic Festival 2026 yang semula diberikan Harga diskon khusus setelah beberapa musisi batal tampil. Namun di sisi lain, Ravel tetap akan bertanggung jawab dengan menyelenggarakan Hammersonic Festival secara tertutup.

"Dengan keputusan tersebut, Hammersonic Festival 2026 akan tetap berlangsung dalam format PRIVATE FESTIVAL dimana yang bisa hadir hanya pihak-pihak yang menerima undangan resmi langsung dari saya," tegasnya.

Meski mengambil langkah berani dengan berbagai pertimbangan dan kondisi yang terjadi, Ravel terbuka bagi para penggemar Hammersonic yang ingin tetap menyaksikan musisi idolanya tampil secara tertutup. Para penggemar bisa mendapatkan undangan terbatas dengan mengirim pesan melalui akun resmi Hammersonic Festival 2026.

"Bagi Hammerhead yang masih ingin hadir dan memberikan dukungan terhadap Hammersonic Festival 2026, kesempatan untuk memperoleh official invitation tersedia secara terbatas melalui DM akun instagram @hammersonicfest," pungkasnya.

Hammersonic Festival sejatinya akan digelar pada 2 dan 3 Mei 2026 di International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, Jakarta. Festival musik ini semula akan dimeriahkan oleh My Chemical Romance, New Found Glory, The Story So Far, hingga The Haunted.

Pembatalan sejumlah musisi ini membawa dampak besar bagi para penggemar yang sudah membeli tiket lebih dulu dengan harga berkisar Rp1 jutaan. Banyak penggemar yang kecewa terlebih promotor membuat keputusan dengan menurunkan harga tiket setelah adanya perubahan penampil.