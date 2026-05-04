Sukses Digelar Dua Hari Usai Huru Hara, Bos Hammersonic Festival Minta Maaf

ERA.id - Gelaran musik metal tahunan, Hammersonic Festival, sukses digelar selama dua hari berturut-turut. Kesuksesan ini disertai dengan permintaan maaf dari CEO Ravel Entertainment, Ravel Junardy di akhir acara.

Momen permintaan maaf itu disampaikan oleh Ravel Junardy di penghujung acara Hammersonic Festival berakhir. Permintaan maaf itu dilakukan mengingat banyaknya kendala dan perombakan jajaran penampil yang menyababkan kekecewaan di kalangan penggemar.

"Kami Segenap tim saya yang ada di sini, dari hati yang paling dalam, memohon maaf kalau ada kurang-kurang untuk tahun ini," ujar Ravel di NICE PIK 2, Tangerang, Minggu, 3 Mei 2026.

Lalu, kata Ravel, meski gelaran Hammersonic hanya dihadiri oleh 100 orang, ia sebagai promotor akan tetap melanjutkan acara tersebut. Terlebih Ravel menilai para penggemar khususnya Hammerhead sudah menjadi bagian keluarga untuknya.

"Kami melakukan ini, saya membuat Hammersonic, walaupun cuma ada 100 orang, saya akan tetap lanjutkan karena kalian semua keluarga saya semua," tuturnya.

Lebih lanjut, Ravel mengucapkan terima kasih kepada para penggemar yang tetap setia memberi dukungan demi kesuksesan Hammersonic Festival 2026.

"Saya cinta kalian. Tanpa kalian Hammersonic tidak akan terus berlanjut. Hanya karena kalianlah Hammerhead sejati di sini. Terima kasih sebesar-besarnya," tutupnya.

Diketahui sejumlah musisi seperti My Chemical Romance, New Found Glory, The Story So Far, hingga The Haunted memutuskan untuk membatalkan penampilan mereka di Hammersonic imbas situasi geopolitik yang terjadi. Promotor pun langsung memberi alternatif musisi pengganti termasuk Dashboard Confessional.

Namun demikian banyak penggemar yang mengaku kecewa dan menuntut pengajuan refund atau pengembalian dana untuk tiket yang sudah dibeli. Bahkan lonjakan tuntutan refund ini terjadi saat promotor memutuskan untuk memberi harga diskon untuk pembelian tiket Hammersonic Festival 2026.