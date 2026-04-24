Ubah Format Jadi Tertutup, Begini Sistem Tiket Terbaru Hammersonic Festival 2026

ERA.id - Promotor konser rock dan metal terbesar di Asia, Hammersonic Festival, Ravel Entertainment, akan memulai proses pengembalian dana yang diajukan oleh para penggemar. Proses ini akan dimulai pada pekan depan selama dua hari.

Dalam pernyataan resmi yang diterima ERA, Ravel Entertainment mengatakan proses pengembalian dana tiket yang sudah dibeli sebelumnya akan dibuka pasa 27 dan 28 April 2026. Pengajuan pengembalian dana itu akan diperuntukkan bagi pemegang tiket yang memang ingin membatalkan kunjungannya ke Hammersonic Festival 2026.

“Kami tegaskan juga bahwa saat ini kebijakan refund ditujukan bagi pemegang tiket yang memilih untuk melakukan refund. Link refund akan dibuka mulai tanggal 27 April - 28 April 2026,” demikian pernyataan Ravel Entertainment, Kamis (23/4/2026).

Pernyataan itu juga menekankan bagi pemegang tiket yang mengajukan pengembalian dana, tidak bisa melakukan pembelian kembali tiket Hammersonic yang akan digelar pada 2 dan 3 Mei 2026. Hal ini lantaran Ravel Entertainment akan menutup pembelian tiket secara resmi.

“Setelah melakukan refund kalian tidak dapat melakukan pembelian tiket baru lagi karena pembelian tiket akan resmi kami tutup,” tegasnya.

Terkait pemegang tiket tahap awal yang membeli dengan harga Rp1 jutaan, promotor akan memberikan kebijakan yang sama seperti keputusan sebelumnya, yaitu tiket bisa digunakan untuk dua orang. Sedangkan pemilik tiket tahap kedua akan berlaku sesuai keputusan sebelumnya.

“Atas dasar itu, pemegang tiket yang memilih untuk Tidak Melakukan Refund tetap

dapat hadir pada Hammersonic Festival 2026 dengan kebijakan yang sama yaitu 1

tiket berlaku untuk 2 orang bagi para pemegang tiket awal,” jelasnya.

Lalu, mengenai undangan khusus yang sempat diumumkan sebelumnya, Ravel Entertainment memberi kebijakan khusus. Dalam hal ini undangan spesial hanya akan diberikan kepada penggemar yang belum memiliki tiket saja.

Nantinya penggemar yang beruntung akan mendapatkan kode unik dari pesan Instagram Hammersonic Festival. Kode unik tersebut nantinya bisa digunakan untuk membeli tiket Hammersonic secara terbatas.

"Kesempatan memperoleh invitation melalui DM akun @hammersonicfest diperuntukkan sangat terbatas untuk kalian yang belum memiliki tiket," katanya.

Lebih lanjut, Ravel Entertainment menekankan langkah ini dipilih hanya semata demi Hammersonic Festival 2026 bisa berjalan terarah dan membuka kesempatan untuk para penggemar setia.

"Langkah ini kami ambil agar pelaksanaan Hammersonic Festival 2026 tetap berjalan dengan lebih terarah, sekaligus memberikan kesempatan yang adil bagi para penggemar yang benar-benar ingin hadir untuk menikmati Hammersonic Festival 2026," pungkasnya.

Hammersonic Festival sejatinya akan digelar pada 2 dan 3 Mei 2026 di International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, Jakarta. Festival musik ini semula akan dimeriahkan oleh My Chemical Romance, New Found Glory, The Story So Far, hingga The Haunted.

Pembatalan sejumlah musisi ini membawa dampak besar bagi para penggemar yang sudah membeli tiket lebih dulu dengan harga berkisar Rp1 jutaan. Banyak penggemar yang kecewa terlebih promotor membuat keputusan dengan menurunkan harga tiket setelah adanya perubahan penampil.