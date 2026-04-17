Bantah Zina dengan Insanul Fahmi, Inara Rusli Akui Sudah Nikah Siri Tanpa Bukti dan Saksi

ERA.id - Selebgram Inara Rusli mengakui adanya pernikahan siri antara dirinya dengan Insanul Fahmi. Pengakuan itu juga disertai bantahan adanya hubungan intim yang dituduhkan oleh Wardatina Mawa.

Kuasa hukum Inara Rusli, Herlina dan Daru Quthny mengatakan kliennya menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya untuk kasus dugaan perzinahan. Dalam pemeriksaan itu, Inara ditanyai 28 pertanyaan oleh penyidik tentang bukti rekaman CCTV yang diserahkan Wardatina Mawa.

"Pemeriksaannya dengan sekitar 28 pertanyaan. Inara juga menjawabnya juga Alhamdulillah dengan lancar dengan apa adanya, enggak ada yang ditutupi, enggak ada yang dikurangi, enggak ada yang dilebihi, dan sesuai dengan pemeriksaan awal," ujar Herlina di Polda Metro Jaya, Jumat (17/4/2026).

Selama pemeriksaan, Inara menjelaskan status hubungannya dengan Insanul Fahmi. Dalam hal ini, ibu tiga anak ini mengakui sudah melangsungkan pernikahan siri dengan Insanul Fahmi.

Namun kuasa hukum Inara lainnya, Daru Quthny membantah adanya hubungan badan kliennya dengan Insanul Fahmi. Bantahan ini sekaligus menepis laporan Wardatina Mawa atas dugaan perzinaan yang terjadi antara Inara Rusli dan Insanul Fahmi.

"Di BAP bahwa memang pernikahan itu memang secara agama itu ada. Kedua, memang mereka tidak melakukan hal yang hubungan intim seperti suami istri seperti yang dituduhkan oleh pihak M ataupun pihak lainnya, seperti itu. Jadi tidak terbukti adanya perzinaan," tegas Quthny.

Terkait bukti pernikahan siri yang terjadi antara Inara dan Insanul, Qunthy menekankan tidak ada proses dokumentasi dalam acara tersebut. Proses nikah secara agama ini hanya bisa dibuktikan lewat pengakuan kedua belah pihak saja, tanpa saksi maupun pihak keluarga yang mengetahui.

"Masalah nikah siri, nikah agama itu pengakuan. Pengakuan tanpa ada dokumentasi, tanpa ada bukti apa pun, seperti itu. Nah, cuma mereka juga dengan pengakuannya juga itu tidak ada yang namanya perzinaan," katanya.

Diketahui kasus dugaan perzinaan ini bermula dari laporan Wardatina Mawa terhadap suaminya Insanul Fahmi. Dalam laporan itu, nama Inara Rusli muncul sebagai orang ketiga sekaligus istri siri dari Insanul Fahmi.

Mawa yang juga ibu satu anak ini pun memberikan bukti berupa rekaman CCTV rumah Inara Rusli yang diduga sedang melakukan hubungan intim. Setelah melaporkan kasus tersebut, Mawa mengajukan gugatan cerai kepada Insanul Fahmi di Pengadilan Agama Medan.