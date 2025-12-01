Babak Baru Drama Inara Rusli, Insanul Fahmi Dilaporkan Atas Tuduhan Penipuan

ERA.id - Selebgram Inara Rusli resmi malaporkan Insanul Fahmi ke Polda Metro Jaya atas kasus dugaan penipuan. Laporan itu diajukan Inara lantaran tidak terima ditipu oleh Insanul Fahmi.

Inara bersama kuasa hukumnya, Hamrin dan Andi Taslim keluar gedung SPKT Polda Metro Jaya sekira pukul 18.25 WIB. Hamrin pun menyebut kliennya melaporkan Fahmi atas dugaan penipuan.

"Hari ini kami melakukan pelaporan ya, atas dugaan penipuan yang dialami oleh klien kami, yang mana ini kami menduga inisial IF. Karena di situ ada tipu muslihat yang kami temukan," kata Hamrin di Polda Metro Jaya, Senin (1/12/2025).

Pengacara ini menyebut Inara telah melampirkan sejumlah bukti dalam pelaporannya untuk diserahkan kepada penyidik. Namun tak dijelaskan bukti apa yang diberikan tersebut.

Dia juga tak mau memperlihatkan laporan polisi (LP) yang diklaimnya telah melaporkan Insanul Fahmi. Pun Inara ogah memberi statement ke awak media.

Mantan istri musisi Virgoun ini langsung buru-buru masuk ke mobilnya.

Sebelumnya, Inara Rusli akhirnya buka suara terkait hubungannya dengan Insanul Fahmi. Inara mengaku tertipu oleh mulut manis Insan karena mengaku bujangan.

Melalui kuasa hukumnya, Putra Kurniadi, Inara Rusli membongkar kebohongan Insanul Fahmi. Putra menuturkan Insan mengaku sebagai bujangan saat mengajak Inara menikah.

"Jadi saudara Ihsan itu menyampaikan ke klien kami (Inara Rusli) status single. Terus klien kami juga melihat dari Instagram bahwa tidak ada profile dengan istrinya. Sehingga saudara Ihsan ini mulailah menyatakan ingin serius dengan klien kami," kata Putra saat ditemui di kawasan Pluit, Jakarta Utara, Jumat (28/11).

Inara yang percaya dengan pengakuan Insan pun terlena akan ucapan pria beristri itu. Bahkan Insan juga sempat mengajak Inara untuk bertemu dengan keluarganya, yang semakin menguatkan kepercayaan tersebut.

"Bahkan saudara Ihsan ini juga sudah mengenalkan keluarganya, orang tuanya kepada klien kami. Jadi di situlah klien kami ini percaya bahwa saudara Ihsan ini secara keluarganya jelas ya," jelas Putra.

Setelah mengenalkan Inara kepada keluarga Insan, suami Wardatina Mawa itu pun semakin gencar mendekati. Sampai suatu ketika, Insan mengajak Inara untuk taaruf.

"Saat itu klien kami diajak taaruf. Dan Ihsan langsung mengajak klien kami ke jenjang pernikahan yang akan direncanakan tahun depan, rencana tahun 2026 ya," jelas Putra.

"Lalu saudara Ihsan mengatakan kalau kita dekat seperti ini sampai tahun depan, khawatirnya menjadi dosa. Lalu saudara Ihsan menyampaikan untuk gimana kalau kita nikah siri dulu," sambungnya.

Hingga akhirnya pada tanggal 7 Agustus 2025, terjadilah pernikahan siri antara Inara Rusli dan Insanul Fahmi. Pernikahan siri itu bahkan dihadiri oleh keluarga Inara dan juga Insan sebagai saksi.

"Sehingga terjadilah nikah siri itu di tanggal 7 Agustus tahun 2025. Ya, di mana itu dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak, baik dari saudara Ihsan maupun dari saudara klien kami," tegas Putra.