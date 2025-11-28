Ngaku Tertipu oleh Insanul Fahmi, Inara Rusli Diyakini Pakai Taaruf hingga Dikenalkan ke Keluarga

ERA.id - Inara Rulsi akhirnya buka suara terkait hubungannya dengan Insanul Fahmi. Inara mengaku tertipu oleh mulut manis Insan karena mengaku bujangan.

Melalui kuasa hukumnya, Putra Kurniadi, Inara Rusli membongkar kebohongan Insanul Fahmi. Putra menuturkan Insan mengaku sebagai bujangan saat mengajak Inara menikah.

"Jadi saudara Ihsan itu menyampaikan ke klien kami (Inara Rusli) status single. Terus klien kami juga melihat dari Instagram bahwa tidak ada profile dengan istrinya. Sehingga saudara Ihsan ini mulailah menyatakan ingin serius dengan klien kami," kata Putra saat ditemui di kawasan Pluit, Jakarta Barat, Jumat (28/11/2025).

Inara yang percaya dengan pengakuan Insan pun terlena akan ucapan pria beristri itu. Bahkan Insan juga sempat mengajak Inara untuk bertemu dengan keluarganya, yang semakin menguatkan kepercayaan tersebut.

"Bahkan saudara Ihsan ini juga sudah mengenalkan keluarganya, orang tuanya kepada klien kami. Jadi di situlah klien kami ini percaya bahwa saudara Ihsan ini secara keluarganya jelas ya," jelas Putra.

Setelah mengenalkan Inara kepada keluarga Insan, suami Wardatina Mawa itu pun semakin gencar mendekati. Sampai suatu ketika, Insan mengajak Inara untuk taaruf.

"Saat itu klien kami diajak taaruf. Dan Ihsan langsung mengajak klien kami ke jenjang pernikahan yang akan direncanakan tahun depan, rencana tahun 2026 ya," jelas Putra.

"Lalu saudara Ihsan mengatakan kalau kita dekat seperti ini sampai tahun depan, khawatirnya menjadi dosa. Lalu saudara Ihsan menyampaikan untuk gimana kalau kita nikah siri dulu," sambungnya.

Hingga akhirnya pada tanggal 7 Agustus 2025, terjadilah pernikahan siri antara Inara Rusli dan Insanul Fahmi. Pernikahan siri itu bahkan dihadiri oleh keluarga Inara dan juga Insan sebagai saksi.

"Sehingga terjadilah nikah siri itu di tanggal 7 Agustus tahun 2025. Ya, di mana itu dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak, baik dari saudara Ihsan maupun dari saudara klien kami," tegas Putra.

Diketahui Inara Rusli ramai diperbincangkan atas dugaan menjadi orang ketiga di dalam rumah tangga Wardatina Mawa dan Insanul Fahmi. Inara bahkan dilaporkan atas tuduhan perselingkuhan dan perzinahan oleh Mawa pada 22 November 2025.