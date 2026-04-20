BigBang Gelar Tur Dunia Mulai Agustus 2026, G-Dragon: Ini akan Gila!

ERA.id - Grup K-Pop legendaris BigBang resmi mengumumkan tur dunia yang akan dimulai pada Agustus 2026. Rangkaian tur dunia ini sekaligus menjadi perayaan ulang tahun ke-20 mereka.

Pengumuman resmi ini disampaikan oleh G-Dragon sebelum menutup penampilan BigBang di Coachella minggu kedua. G-Dragon memulai pengumuman itu dengan menyiratkan penampilan di Coachella menjadi permulaan bagi BigBang.

"Kami punya sesuatu untuk diumumkan untuk pertama kalinya di sini, di Coachella. Tur dunia ulang tahun ke-20 BigBang akan dimulai Agustus ini," ujar G-Dragon yang langsung disambut antusias oleh penggemar.

G-Dragon lantas menjamin tur dunia ini akan menjadi konser yang spektakuler dan akan disukai oleh para penggemar. Ia pun berpesan agar V.I.P (nama penggemar) tidak ketinggalan rangkaian konser tersebut.

"Ini akan gila. Kalian semua pasti bakal suka. Jadi jangan sampai ketinggalan, oke?" serunya.

Daesung dan Taeyang lantas menyampaikan pesan kepada penggemar dengan bahasa Korea. Pada penyampaian itu, keduanya mengucapkan terima kasih kepada penggemar yang tetap setia memberi dukungan untuk BigBang hingga saat ini.

Penampilan BigBang di Coachella pun ditutup dengan lagu "Still Life". Suasanya semakin emosional saat suara T.O.P yang sudah keluar dari grup muncul tanpa sensor.

Kabar tur dunia ini pun langsung menjadi perbincangan para penggemar di seluruh dunia. Banyak dari penggemar yang sudah menantikan penampilan dari legenda K-Pop ini sejak terakhir kali menggelar tur pada 2017 lewat LAST DANCE.