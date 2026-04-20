Namanya Terseret Kasus Sang Kakak, Jisoo BLACKPINK Seret Penyebar Hoaks ke Jalur Hukum

ERA.id - Jisoo BLACKPINK akhirnya buka suara terkait kontroversi yang menyeret kakak laki-lakinya. Jisoo menekankan masalah tersebut tidak berkaitan dengan dirinya secara pribadi.

Melalu agensinya, BLISSOO, yang diwakili oleh kuasa hukumnya, Eun Hyun Ho, Jisoo menekankan kontroversi yang belakangan ini terjadi tidak berkaitan dengan kehidupan pribadinya. Rumor yang beredar luas secara daring pun disebut tidak jelas sumber dan keasliannya.

"Masalah yang saat ini diangkat sama sekali tidak terkait dengan artis (Jisoo) dan BLISSOO. Sebagian besar informasi yang beredar daring terdiri dari spekulasi yang tidak terverifikasi atau klaim yang jelas-jelas salah," kata Eun Hyun Ho, dikutip SPOTV News, Senin (20/4/2026).

Pengacara itu lantas menjelaskan bahwa Jisoo selama ini memulai kariernya sebagai trainee di usia muda dan hidup mandiri selama bertahun-tahun secara terpisah dari keluarga. Dari latar belakang ini, Eun Hyun Ho menekankan Jisoo tidak mengetahui masalah pribadi dari kakaknya.

Meski tidak tinggal satu atap, Jisoo masih menjalin komunikasi dan berhubungan dekat dengan keluarganya. Jisoo juga disebut sempat menerima saran dari keluarga saat ingin mendirikan agensi pribadi.

Namun keluarga Jisoo tidak pernah menerima kompensasi apapun dari pendirian BLISSOO maupun terlibat dalam manajemen perusahaan.

"Namun, tidak pernah, baik saat itu maupun sekarang anggota keluarga menerima kompensasi dari BLISSOO atau berpartisipasi dalam proses manajemen atau pengambilan keputusan apa pun. Sejak saat itu, perusahaan telah beroperasi sepenuhnya secara independen, tanpa keterlibatan dari anggota keluarga," tegas kuasa hukumnya.

Bantahan ini pun menegaskan bahwa kakak Jisoo, Kim Jung Hoon, tidak pernah menjabat sebagai CEO di agensi tersebut seperti yang dituduhkan. Bukan hanya itu saja, agensi juga meyakini bahwa Kim Jung Hoon tidak pernah menerima bantuan finansial atau hukum apapun.

"Kami dengan jelas menyatakan bahwa individu tersebut (Kim Jung Hoon) tidak memiliki ikatan hukum atau manajerial dengan BLISSOO. Lebih lanjut, baik BLISSOO maupun artis tersebut tidak memberikan dukungan finansial atau hukum apa pun kepada individu tersebut, dan mereka juga tidak berencana untuk melakukannya di masa mendatang," jelasnya.

Terkait dengan penyebaran informasi palsu yang menyeret nama member BLACKPINK ini, agensi akan mengambil langkah hukum demi melindungi Jisoo. Apalagi kasus ini sudah mencoreng nama baik Jisoo yang selama ini dikenal luas sebagai member BLACKPINK.

Agensi akan menyeret siapa saja yang dengan sengaja membuat dan menyebar konten berisi informasi palsu dan klaim yang bersifat fitnah, menggunakan nama, wajah, atau gambar dari Jisoo terkait rumor yang beredar, serta pemberitaan yang tidak terverifikasi atau hanya sekadar spekulasi.

"Secara khusus, kami menegaskan bahwa kami akan menanggapi dengan tegas—tanpa keringanan atau penyelesaian—kepada mereka yang berulang kali atau dengan niat jahat membuat dan menyebarluaskan konten tersebut," ujarnya.

Diketahui pada 16 April 2026 muncul laporan yang menyebut kakak laki-laki seorang girl group terkenal ditangkap atas tuduhan pelecehan sekusal terhadap seorang penyiar perempuan. Sejak penangkapan ini pun muncul berbagai spekulasi yang menyebut pelaku merupakan kakak pertama Jisoo BLACKPINK.

Tuduhan lainnya pun muncul dari seseorang yang mengaku istri dari pelaku. Ia mengklaim di media sosial bahwa dirinya mengalami kekerasan dalam rumah tangga selama pernikahan mereka.